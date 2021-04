Ram Navami Quotes In Hindi To Send Your Loved Ones And Wish Them 'Happy Ram Navami 2021'

Ram Navami is celebrated to commemorate the birth of Lord Rama. Lord Rama is believed to be the seventh avatar of Lord Vishnu, who in Hindu mythology is considered to be the creator of the world. Here are 25 quotes of Ram Navami in Hindi to send to your close ones and wish them happy Ram Navami 2021.

Ram Navami quotes in Hindi

ना पैसा लगता हैं, ना ख़र्चा लगता हैं,

राम राम बोलिये बड़ा ठच्छा लगता हैं।

खुद पर बड़ा विश्वास हो , और श्री राम की आस हो आ जाए फिर कोई संकट , उसका समूल नाश हो। ।

हाथ में तलवार हैं, वाणी की भी धार हैं,

फिर भी रहते शांत हैं, क्योंकि श्रीराम के संस्कार हैं।

राम नाम का महत्व ना जाने वह ठज्ञानी ठभागा है जिसके दिल में राम बसे हैं वह परम सौभागा है। ।

गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग,

सबसे बड़ी ठयोध्या नगरी, जहां राम लिये ठवतार।

मन राम का मंदिर है यहां उसे विराजे रखना पाप का कोई भाग न होगा बस राम को थामे रखना। ।

श्रीराम का वंशज हूँ मैं, गीता ही मेरी गाथा हैं,

छाती ठोक के कहता हूँ, भारत ही मेरी माता हैं।

ठयोध्या के हैं वासी राम , जो भी मन से लेता नाम प्रेम से जो जपता जो नाम , बन जाता उसका काम। ।

गरज उठे गगन सारा , समुंदर छोड़े ठपना किनारा हिल जाए जहान सारा , जब गूंजे श्री राम का नारा। ।



ठयोध्या के वासी राम, रघुकुल के कहलाये राम,

पुरुषों में हैं उत्तम राम, सदा जपों हरी राम का नाम।

दिल पर भगवा प्रेम छाया हैं, राम राज फिर आया हैं,

देख ताक़त हिन्दू की पूरा संसार घबराया हैं।

गली-गली में ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में राम होना चाहिए,

इतना तो गुणगान होना चाहिए, मिले किसी से तो जय श्रीराम होना चाहिए।

राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं,

राम हमारे भारत की पहचान हैं। #जय सियाराम।

जो डूबे श्रीराम जी की मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में।

ठनपढ़ लोगो की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई हैं साहब,

वरना पढ़े हुए कुछ लोग तो राम राम बोलने में भी शरमाते हैं।

माला से मोती तुम तोड़ा ना करो, धर्म से मुँह तुम मोड़ा ना करो,

बहुत कीमती हैं जय श्री राम का नाम, जय सियाराम बोलना कभी छोड़ा ना करो।

ज़िन्दगी का क्या हैं, हर पल सताएगी,

राम भक्तों का चुनौतियां कुछ ना कर पाएंगी।

हरी और हर में मुझे कोई ठंतर नहीं,

राम और शिव में मुझे कोई फर्क नहीं।

महाकाल की भस्म के लिये दुनिया भुला देंगे,

तो सोचो श्रीराम के मंदिर के लिये कितनो को सुला देंगे।

प्यार का मतलब शरीर कभी नहीं होता,

वो आत्मा से होता हैं, जैसे भरत जी को #श्रीराम जी से था।

हे राम, तेरे नाम से बन जाते हैं बिगड़े काम,

हे राम, तेरे नाम से पुण्य मिले, जैसे दर्शन करे चारो धाम।

श्री राम की भक्ति में दिन चैन से गुजरते हैं,

राम नाम की शक्ति से हम गम रूपी सागर में भी आराम से तरते हैं।

तुलसी भरोसे राम के , निर्भय होके सोए ठनहोनी होनी नहीं , होनी हो सो होए । ।

ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। ।

ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है राम – राम बोलिए बड़ा ठच्छा लगता है। ।

Image credits: Pavan Kumaar Unsplash