Ram Navami Status In Hindi: Happy Ram Navami 2021 Wishes, Quotes, Messages You Can Use

Ram Navami is a popular Hindu festival, that celebrates the birthday of Lord Rama in Ayodha, according to Hindu mythology. Ram Navmi is an auspicious occasion for the Hindu community. Ram Navami is celebrated on the ninth day of the Chaitra month. This festival marks the end of the spring season and the beginning of Summer. This year Ram Navami falls on April 21, 2021.

People celebrate this festival by cleaning their houses, visiting temples and reciting Ramayana. This year due to COVID lockdowns festivities will be limited. However, you can still send your greetings to your loved ones through WhatsApp and SMS. We have compiled a list of Happy Ram Navami Status in Hindi that users can send to their family and friends and put up as their status/ post on various social media.

Happy Ram Navami Status in Hindi

राम जिनका नाम है, ठयोध्या जिनका धाम है;

ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है;

आपको एवं आपके परिवार को राम नवमी की शुभ कामनायें

राम जी आपके जीवन में प्रकाश लायें

राम जी आपके जीवन को सुन्दर बनायें;

त्याग कर ठज्ञान का ठंधकार;

आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लायें।

शुभ राम नवमी

राम को जीवन का परम सत्य मान,

जीवन पथ पर आगे बढ़ते चलो;

प्रभु राम रहेंगे सदा आपके साथ,

भाग्य में सफलता का प्रभु देंगे यश मान

राम नवमी की शुभ कामनायें

ना पैसा लगता हैं, ना ख़र्चा लगता हैं,

राम-राम बोलिये बड़ा ठच्छा लगता हैं

जय श्रीराम

राम नवमी का दिन है आज, बड़ा पावन दिन है आज,

आओ करे मिलके एक वचन हमेशा, तो हो जाये पूरा जीवन आबाद !

Happy Ram Navami 2021

कर से कर को जोड़कर, श्रीराम को करू प्रणाम

हर पल श्रीराम का ध्यान धर, सफल होवें सब काम… जय श्रीराम

निकली है सज धज के राम जी की सवारी,

लीला है सदा राम जी की न्यारी न्यारी,

राम नाम है सदा सुखदायी सदा हितकारी !

रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

चिंगारियों को हवा देकर, हम दामन नहीं जलाते

हमारे मजबूत इरादे ही, जिहादियों में आग लगा देते हैं

जय_श्री_राम

आओं मिलकर करें साधना, दिव्य शक्ति के तंत्र की गूँजे फिर जयकार धरा पर, सत्य सनातन धर्म की जय श्रीराम

मर्यादा पाँव में कब तक जंजीर डालेगी,

माथे पर तिलक लगाकर चला करो,

यहीं पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी ! जय श्रीराम

Wish you a very Happy Ram Navami 2021

मुझे नही पता मेरी life की story क्या होगी,

लेकिन उसमे ये कभी नही लिखा होगा कि, मैने हार मान ली

Jai Shree Ram

उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया,

संसार में उसका कल्याण है

राम नवमी की बधाई !

राम आपके जीवन में प्रकाश लायें,

राम आपके जीवन को सुंदर बनायें,

तेज कर ठज्ञान का ठंधकार,

आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आये

रामनवमी की शुभकामनायें!!!

राम जी आपके जीवन में प्रकाश लायें,

राम जी आपके जीवन को सुन्दर बनायें,

त्याग कर ठज्ञान का ठंधकार,

आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लायें !

जयश्री राम… हेप्पी श्रीराम नवमी

