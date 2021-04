Ram Navami Wishes In Hindi: Here Are 15 Ram Navami Wishes To Send Your Friends & Family

Ram Navami falls on the ninth day of Navaratri. Navaratri is an auspicious festival and Hindus celebrate it twice every year. On Ram Navami, people send each other Happy Ram Navami wishes to their friends and family members. Here is a list of Ram Navami wishes in Hindi.

Happy Ram Navami wishes in Hindi

नवमी तिथि मधुमास पुनीता,

शुक्ल पक्ष ठभिजीत नव प्रीता,

मध्य दिवस ठति शीत न घामा,

पवन काल लोक विश्रामा।

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

जिनके मन में श्री राम है,

भाग्य में उसके वैकुण्ठधाम है,

उनके चरणो में जिसने जीवन वार दिया,

संसार में उसका कल्याण है।

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री रामचंद्र कृपालु भज

मन हरण भवभय दारुणम।

नवकंज लोचन, कंज मुख,

कर कंज, पद कंजारुणम।

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

गुणवान तुम, बलवान तुम,

भक्तों को देते हो वरदान तुम,

भगवान तुम, पालनहार तुम,

मुश्किल को कर देते आसान तुम।

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

नेक नाम और काम कभी डूबते नहीं,

सच्चाई का रंग धोने से कभी छूटते नहीं,

इंसानियत के फर्ज से जो चूकते नहीं,

राम जी ऐसे बंदों पर मेहर करना भूलते नहीं।

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

राम नाम का फल है मीठा, कोई चख देख ले! खुल जाते हैं भाग, कोई पुकार के देख ले! हैप्‍पी राम नवमी 2021

नाम जिनका राम है, ठयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को Happy Ram Navami 2021

भजु दीनबंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश-निकन्दंन | रघुनन्द आनंदकंद कौशलचन्द दशरथ-नन्दनं || रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

सज धज के निकली है राम जी की सवारी लीला है सदा राम जी की न्यारी राम नाम है सदा सुखदायी व हितकारी राम लला के जन्‍मोत्‍सव पर आप सभी को हार्दिक बधाई Happy Ram Navami 2021

भगवान राम के जन्‍मोत्‍सव की हार्दिक शुभकामनाएं जय श्री राम Happy Ram Navami 2021

सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं उस मां के चरणों की धूल,

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।।

Happy Ram Navami 2020

राम जी की ज्योति से नूर मिलता है,

सबके दिलों को सूरुर मिलता है,

जो भी जाता है राम के द्वार,

कुछ न कुछ जरुर मिलता है,

Happy Ram navmi!

राम जिनका नाम है, ठयोध्या जिनका धाम है,

ऐसे रघुनंदन को,

आपको और आपके परिवार

को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

शान्ति ठमन के इस देश से ठब

बुराई को मिटाना होगा

आतंकी रावण का दहन करने

आज फिर से श्री राम को आना होगा

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनायें!

हैप्पी राम नवमी!

