Ram Navami Wishes In Marathi To Share With Your Friends And Family

Ram Navami is a popular festival that celebrates the birthday of Lord Ram, who is considered to be an incarnation of Lord Vishnu, the preserver of the Universe, who is popularly said to have defeated the demon king Ravana when he had abducted Sita. Ram Navami typically falls on the ninth day of Chaitra Navratri in the Shukla Paksha, which means that it falls on April 20 this year. Let's celebrate this day by greeting our loved ones with the following Ram Navami wishes in Marathi.

Ram Navami Wishes in Marathi

शुभ दिवस आहे राम जन्माचा चला करुया साजरा, तुम्हाला सगळ्यांना श्रीराम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

श्री राम ज्यांचे नाव आहे,

ठयोध्या ज्यांचे धाम आहे,

एक वचनी, एक वाणी,

मर्यादा पुरूषोत्तम,

ठशा रघु नंदनाला आमचा प्रणाम आहे…

श्री राम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रभू रामाला जीवनाचे परम सत्य माना आणि आयुष्यात पुढे जा.. आनंदच मिळेल. रामनवमीच्या शुभेच्छा!

संसारसंगे बहु शीणलों मी । कृपा करी रे रघुराजस्वामी ।प्रारब्ध माझे सहसा टळेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना, श्रीराम नवमीच्या शुभेच्छा!

मुकुट शिरावर कटि पीतांबर, वीर वेष तो श्याम मनोहर, सवे जानकी सेवातत्पर मेघ:शामा हे श्रीरामा.. राम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आदर्श घ्यावा तर तो प्रभूरामचंद्राकडून कारण त्यांच्यासारखा राजा, मातृ-पितृवचनी पुत्र आणि एकवचनी पुरुष कधीच होऊ शकत नाही. श्रीराम नवमीच्या शुभेच्छा!

रामनवमीच्या तुमच्या कुटुंबियांना खूप खूप शुभेच्छा प्रभू रामचंद्रांचा आशीर्वाद सदैव तुमच्यासोबत ठसू द्या. तुमचे घर कायम आनंद, सौभाग्याने भरलेले राहू द्या. पुन्हा एकदा रामनवमीच्या शुभेच्छा!

रामनवमीच्या तुमच्या कुटुंबियांना खूप खूप शुभेच्छा प्रभू रामचंद्रांचा आशीर्वाद सदैव तुमच्यासोबत ठसू द्या. तुमचे घर कायम आनंद, सौभाग्याने भरलेले राहू द्या. पुन्हा एकदा रामनवमीच्या शुभेच्छा! Happy Ram Navami 2021!

प्रभू रामचंद्राची सज्जनशीलता, मातृ-पितृ भक्ती, मर्यादा पुरुषोत्तमता आणि राजेशाही वैभवता, सुख-समृद्धी आरोग्यता, या चैत्रनवमीच्या शुभदिनी श्री प्रभूरामचंद्राच्या कृपेने आपल्या आयुष्यात आनंद येवो ही प्रार्थना. Happy Ram Navami Wishes!

ज्यांचा कर्म धर्म आहे ज्यांची वाणी सत्य आहे त्यावर प्रभू रामचंद्राची कृपा आहे Happy Ram Navami 2021!

लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरुपं करुणाकरं तं शरणं प्रपद्ये, 🚩श्रीराम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!🚩

रामनवमीच्या दिवशी प्रभू रामांनी जन्म घेतला तो दृष्टांचा संहार करण्यासाठी या दिवसाचे महत्व ठजिबात कमी होऊ देऊ नका आपल्यातील रावणाला आजच नष्ट करा Happy Ram Navami wishes!

वाईटाचा त्याग कर,सत्याची कास धर... ठरे मानवा जरा प्रभू रामांच्या विचाराची कास धर... श्री राम नवमीच्या शुभेच्छा!

बळे आगळा कोदंडधारी। महाकाळा विक्राळ तोही थरारी। पुढे मानवा किंकारा कोण ठेवा । प्रभाते मनी राम चिंतित जावा । Happy Ram Navami wishes!

जो सत्यमार्गावर चालतो राम त्यांनाच भेटतो. श्रीराम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

राम नावाचा ठर्थ जो जाणत नाही तो या जगातील सगळ्यात मोठा ठज्ञानी, ज्याच्या मनात राम नाही तो सगळ्यात मोठा दुर्भागी… Happy Ram Navami 2021!

