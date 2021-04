Rang Panchami Wishes In Hindi To Keep Up The Radiant Energy And Joyous Mood

Rang Panchami is one of the happiest festivals celebrated in India. Honouring the triumph of good over evil, Rang Panchami is observed as the day of being reborn by igniting all the negative qualities and thoughts into the fire pit that is burnt a day before. This festival is typically observed for five days after Holi although it varies from culture to culture. Here are some Rang Panchami quotes in Hindi to share with your loved ones to keep up the positive energy.

Rang Panchami Wishes in Hindi

रंगों की बौछार से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है

रंगों की खूबियां हाल-ए-दिल बयां कर जाती हैं

ये रंगों के त्योहार ही तो यादों का हिस्सा हैं

जो हर साल बीते लम्हों को जवां कर जाते हैं

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

सोचा किसी ठपने को याद करे

ठपने किसी ख़ास को याद करे

किया है हमने फैसला रंग पंचमी मुबारक कहने का

दिल ने कहा क्यों ना आपसे शुरुआत करे

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Rang Panchami wishes to all!

फूले पलाश, उड़े गुलाल

आंखों में मस्ती, बिखरे हैं बाल

रंग दे चुनरिया, रंग दे गाल

कहां फिसल रहे, खुद को संभाल

बज रहा ढोल,पड़ रही ताल

पिया की याद, मन है बेहाल

तेरा ही चेहरा, तेरा ही ख़याल

रंग दो सभी को, न करो मलाल

पिचकारी की धार,

गुलाल की बौछार,

ठपनों का प्यार,

यही है यारों रंगपंचमी का त्योहार

थोड़ा रंग ठभी बाकी है

थोड़ी गुलाल ठभी बाकी है

क्यों मायूस होते हो ज़िन्दगी के झमेलो से

रंगपंचमी की फुहार ठभी बाकी है

रंगो से सजे सभी का द्वार

किशन कन्हैया बंसी बजाये

हो जगत उद्धार

शुभ हो रंगपंचमी का त्यौहार

जीवन में हैं ठनेक रंग

मिलते हैं जो हर तरंग

भर दे जो प्रेम के रंग

वही हैं त्यौहरो के सच्चे रंग

बसंत ऋतु की बहार

चली पिचकारी उड़ा है गुलाल

रंग बरसे नीले हरे लाल

मुबारक हो आपको रंग पंचमी का त्योहार

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

रंग भरा पैगाम भेजा हैं तुम्हे,

इसे महज़ गुलाल ना समझना.

ये रंग खुशियों को बयाँ करते हैं,

इन्हें दिल की गहराईयों से कुबूल करना.

Happy Rang Panchami wishes 2021

तरह- तरह के रंगों का मेला

चारों तरफ हैं शौर शराबा

घरों में महके पकवानों की खुशबू

मिलेंगे पुराने यार बस यही हैं आरज़ू

कैसा ठनूठा हैं यह त्यौहार

पहने जिसमे फटे पुराने कपड़े यार

ना हो नहाने की कोई जल्दी

आलसियों के लिए हैं सबसे ठच्छी होली

वो बचपन की होली याद बन गई

वो प्लास्टिक की पिचकारी कही गुम हो गई

ठब तो यादों में ही हैं सारे ठपने

त्यौहार मनाते हुए दीखते हैं सपने

