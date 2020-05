Sankashti Chaturthi Wishes In Marathi To Send And Greet Your Loves Ones

Sankashti Chaturthi is an auspicious festival celebrated in the honour of Lord Ganesha. The celebrations of Sankashti Chaturthi are prevalent in both southern and northern states of India. The word ‘Sankashti’ has a Sanskrit origin. The word implies ‘deliverance during the difficult time’.

While ‘Chaturthi’ means ‘fourth day’. On this day devotees worship Lord Ganesha to help in overcoming all the obstacles of life and come out victorious in every tough situation. Sankashti Chaturthi falls on May 10, this year. Here is a collection of Sankashti Chaturthi wishes in Marathi to greet your loved ones on this auspicious day.

Sankashti Chaturthi wishes in Marathi

आज संकष्टी चतुर्थी

आजच्या या मंगल दिनी

सर्व गणेशभक्तांच्या मनातील

सर्व इच्छित मनोकामना

श्री गणराय पूर्ण करोत,

हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना…

सर्व भक्तांना संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा देव येतोय माझा…

आस लागली तुझ्या दर्शनाची,

तुला डोळे भरून पाहण्याची,

कधी उजाडेल ती सोनेरी पहाट,

गणराया तुझ्या आगमनाची…

वंदन करतो गणरायाला,

हात जोडतो वरद विनायकाला..

प्रार्थना करतो गजाननाला,

सुखी ठेव नेहमी..!

सर्व गणेश भक्तानां

“संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दीक शुभेच्छा आज संकष्ट चतुर्थी

श्री गणेशाच्या सर्व प्रिय भक्तांना संकष्ट चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा..

आजच्या ह्या मंगलदिनी सर्व गणेशभक्तांच्या मनातील

सर्व ईच्छित मनोकामना श्री गणराय पूर्ण करोत,

हिच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना मोरया गणराया, साऱ्या भक्तांचे विघ्न हराया आला संकष्टी चतुर्थीच्या मनापासून शुभेच्छा सर्व श्री गणेशभक्तांना नमस्कार आणि श्री गणेशाची कृपाद्रुष्टि सदैव तुमच्या पाठिशी राहावी हिच श्री गणेशाचे चरणी प्रार्थना.

तुमच्या आयुष्यआतला आनंद गणेशाच्या पोटा इतका विशाल असो,

अडचणी उंदरा इतक्या लहान असो,

आयुष्य सोंडे इतके लांब असो,

क्षण मोदकआ इतके गोड असो

संकष्टीच्या हार्दिक शुभेच्छा… संकष्टी चतुर्थी निमित्त,

आपणास आणि आपल्या परिवारास

हार्दिक शुभेच्छा..!

तुमच्या मनातील सर्व इच्छित मनोकामना,

श्री गणराय पूर्ण करोत..

हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना ! संकष्टी चतुर्थ च्या हार्दिक शुभेच्छा

तुमच्या मनातील सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत, सुख-समृद्धी, ऐश्वर्य, शांती, आरोग्य लाभो.

हीच बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना.

माझ्या सर्व मित्रांना संकष्ट चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा…

तुमच्या मनातील सर्व इच्छा, आकांक्षा, मनोकामना पूर्ण होतील,

सर्वांना सुख, समृध्दी, ऎश्वर्य, शांती, लाभेल,

हीच गणपती बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना करतो

संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा मच्या मनातील सर्व काही इच्छा पूर्ण होवोत,

घरात सुख-समृद्धी, ऐश्वर्य, नांदो

हीच गणपती बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना

Sankashti Chaturthi Shubhechha श्री गणेशाच्या माझ्या सर्व प्रिय भक्तांना

संकष्ट चतुर्थीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा.

