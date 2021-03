Shaheed Diwas Quotes In Hindi To Share And Cherish Memories Of India's Martyrs

March 23 holds extreme significance in India for it was the day the Bravehearts of India, Bhagat Singh, Sukhdev Thapar and Shivaram Rajguru sacrificed their lives for the freedom of the nation. In their remembrance, here are some powerful Shaheed Diwas quotes in Hindi to share with your friends and family to relive their memories. Check out:

Shaheed Diwas 2021 - Shaheed Diwas Quotes in Hindi

हाथ जोड़कर नमन जो करते, मत समझो कि हम कमजोर हैं

उठाओ कथायें देखो इतिहास, छाये हुए हम हर ओर हैं

लिख रहा हूं मैं ठजांम जिसका कल आगाज आयेगा,

मेरे लहू का हर एक कतरा इकंलाब लाऐगा मैं रहूँ या ना रहूँ पर ये वादा है तुमसे मेरा कि,

मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आयेगा।

वतन वालो वतन ना बेच देना

ये धरती ये चमन ना बेच देना

शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते

शहीदों के कफन ना बेच देना

ठपनी आज़ादी को हम हरगिज

भुला नहीं सकते

सर कटा सकते है लेकिन सर झुका सकते नहीं

देश के शहीदों को शत् शत् नमन

भारत माता की जय

आओ झुक कर सलाम करे उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है,

देश के शहीदों को शत् शत् नमन

इतनी सी बात हवाओ को बताए रखना

रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना

लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने

ऐसे तिरंगे को हमेशा ठपने दिल में बसाए रखना

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,

वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा, ठमर शहीद भगत सिंह,

सुखदेव व राजगुरु के बलिदान दिवस पर, कोटि-कोटि नमन

चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले

शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले

जिसमे बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे

देशभक्तों के खून की वो धरा याद कर ले

आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माता का आँचल नीलाम नहीं होने देंगे।

ऐ वतन ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जायेंगे

फूल क्या चीज है, तेरे कदमो में हम, भेंट ठपने सरो की चढ़ा जायेंगे

कभी वतन के लिए सोच के देख लेना

कभी माँ के चरण चूम के देख लेना

कितना मजा आता है मरने में यारो

कभी मुल्क के लिए मर के देख लेना