Chhatrapati Shivaji Jayanti Wishes In Marathi To Send On This Auspicious Day

Chhatrapati Shivaji Jayanti is around the corner. Shivaji Jayanti, popularly known as Shiv Jayanti is celebrated every year on February 19. The festival is celebrated with marvellous festivities and in high spirits across the country. People of Maharashtra celebrate this festival with great fervour and enthusiasm. They send Shivaji Jayanti greetings to their loved ones on this auspicious day. If you are looking for a collection of such greetings, here are some messages and wishes in Marathi.

ALSO READ: 'Shivaji: The Great Maratha' And Other Book Recommendations To Read About Shivaji Maharaj

Shivaji Jayanti wishes in Marathi

छ: छत्तीस हत्तीचे बळ असणारे,

त्र : त्रस्त मोगलांना करणारे,

प : परत न फिरणारे,

ति : तिन्ही जगात जाणणारे,

शि : शिस्तप्रिय,

वा : वाणिज तेज,

जी : जीजाऊचे पुत्र,

म : महाराष्ट्राची शान,

हा : हार न मानणारे,

रा : राज्याचे हितचिंतक,

ज : जनतेचा राजा

अशा या रयतेच्या राजास मानाचा मुजरा…

शिव जयंतीच्या लाख लाख शुभेच्छा !

इतिहासाच्या पानावर,

रयते च्या मनावर,

मातिच्या कणावर आणी

विश्वासाच्या प्रमाणावर,

राज्य करणारा राजा म्हणजे,

राजा शिवछत्रपती..

मानाचा मुजरा!

शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा…!

सुर्य नारायण जर उगवले नसते तर,

आकाशाचा रंगच समजला नसता..

जर छत्रपती शिवाजी राजे जन्मले नसते तर,

खरंच हिंदु धर्माचा अर्थच समजला नसता…

हे हिंदु प्रभो शिवाजी राजा तुला नमन असो…

शिवाजी महाराज जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

प्राणपणाने लढून राजा तुच जिंकले किल्ले, दुष्मनांचे सदा परतून तुच लावले हल्ले, धर्मरक्षणा तुच घेतला जन्म जिजाऊ पोटी, हे शिवराय प्रणाम तुजला कोटी कोटी…! शिवजयंतीच्या शुभेच्छा!

ALSO READ: Is Shivaji Jayanti A Bank Holiday? Here Are The Details About The Day

जगणारे ते मावळे होते.. जगवणारा तो महाराष्ट्र होता.. पण स्वत:च्या कुटुंबाला विसरुन जनतेकेडे मायेने हात फिरवणारा ‘आपला शिवबा’ होता.. जय शिवराय

शूरता हा माझा आत्मा आहे… ‘विचार’ आणि ‘विवेक’ ही माझी ओळख आहे… क्षत्रिय हा माझा धर्म आहे… छत्रपती शिवराय हे माझे दैवत आहे! होय मी मराठी आहे… जय शिवराय

जिथे शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्याची मती... अरे मरणाची कुणाला भीती आदर्श आमचे राजे शिव छत्रपती… जय शिवराय शिवजयंतीच्या शुभेच्छा!

भवानी मातेचा लेक तो, मराठ्यांचा राजा होता…. झुकला नाही कोणासमोर, मुघलांचा तो बाप होता… जय भवानी…. जय शिवाजी… शिवजयंतीच्या शुभेच्छा!

इतिहासाच्या पानावर.. रयतेच्या मनावर.. मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर… राज्य करणारा राजा म्हणजे राजा शिवछत्रपती.. शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

यशवंत, किर्तीवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, नीतीवंत जाणता राजा.. शिवजयंतीच्या शुभेच्छा!

ALSO READ: Valentine's Day 2020: Shayaris To Woo Your Special Someone In Filmy Style

ALSO READ: Valentine’s Day 2020: Is Today A Public Holiday? Read To Know Details