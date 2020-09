Teachers' Day Wishes In Hindi For Everyone To Share On The Special Occasion

Teachers' Day is celebrated on September 5 every year in India. The day offers the perfect chance to bring out the pen and paper and write a message to mentors, teachers and guiding pillars in life. If one is wondering how to wish the teachers who have contributed to growth in life and have been part of the priceless moments, then here is a good read. Below is a list of Teachers' day wishes in Hindi that you can share on this day.

Also Read | US Group: Georgia Teachers Should Decide Early Classroom Return

Teachers' day wishes in Hindi to send thoughts and affection to their teachers

मेरे सबसे अच्छे टीचर बनने के लिए थैंक्यू।।

हैपी टीचर्स डे

मुझे पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए धन्यवाद

मुझे सही-गलत की पहचान सिखाने के लिए धन्यवाद

मुझे बड़े सपने देखने और आकाश को चूमने का साहस देने के लिए धन्यवाद

मेरा मित्र, गुरु और प्रकाश बनने के लिए धन्यवाद

Some more Teachers' day wishes in Hindi

बचपन में ही मेरे जीवन को सही तरह से विकसित करने के लिए थैंक्यू,,

हैपी टीचर्स डे

Also Read | Best Movies To Watch On OTT Platforms On Teachers Day 2020; See List

आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं, आपने हमेशा मुझे सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है. आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं.

मेरे लिए आप सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड हैं. शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.

Happy Teachers' day wishes

मेरी दुनिया को परफेक्ट बनाने के लिए थैंक्यू टीचर,,

हैपी टीचर्स डे

प्रिय टीचर, मुझे हमेशा सपोर्ट करने और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद. यदि मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद मिल पाता तो मैं उसी तरह सफल होता जाता जैसे मैं होता आया हूँ.

बेस्ट टीचर आपके सवाल का जवाब खुद नहीं देते,,,

वे आपके अंदर उत्साह भर देते हैं ताकि आप खुद जवाब ढूंढ सकें।।

हैपी टीचर्स डे

Wishes for teachers from students

डियर मैम

आपने हमेशा मुझे अपना बेस्ट देने के लिए inspire किया है, आपकी वजह से ही मैंने अपने लक्ष्यों को पूरा करना सीखा है…मुझे एक ही व्यक्ति में गुरु, मित्र, अनुशासन, प्रेम सब कुछ मिल गया है….और वो व्यक्ति आप हैं. Happy Teachers Day from the bottom of my heart!

आपके जैसा टीचर पाना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है,

मेरी दुनिया बदलने के लिए थैंक्यू टीचर।।

Also Read | Teacher Describes Volcano During Online Class Making Hilarious Sounds | Watch



जो बनाए हमें इंसान,

दे सही-गलत की पहचान,

उन शिक्षकों को प्रणाम।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

जो बनाए हमें इंसान

और दे सही-गलत की पहचान

देश के उन निर्माताओं को

हम करते हैं शत-शत प्रणाम!

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.

आप मेरे जीवन की प्रेरणा हैं,

आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं,

आप ही जीवन का प्रकाश स्तंभ हैं,

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

रोशनी बनकर आये जो हमारी जिंदगी में

ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ



जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर

ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूँ

गुमनामी के अंधेरे में था

पहचान बना दिया।

दुनिया के गम से मुझे

अनजान बना दिया।

उनकी ऐसी कृपा हुई

गुरू ने मुझे एक अच्छा

इंसान बना दिया।

Teachers' day wishes in Hindi

याद रखें: एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया को बदल सकता है। - मलाला यूसुफज़ई

एक अच्छा शिक्षक आशा की प्रेरणा, कल्पना को साकार और अध्ययन के लिए प्रेम जगा सकता है। -ब्रैड हेनरी

अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है। वो दूसरों को बनाने में खुद को न्योछावर कर देता है। - मुस्तफा कमला अतातुर्क

एक अच्छा शिक्षक उस मनोरंजन करने वाले की तरह है जो सबसे पहले उसे सुनने या देखने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद वो उन्हें शिक्षा देता है। - जॉन हेनरिक

गुरु केवल वह नहीं जो हमें कक्षा में पढ़ाते हैं बल्कि हर वो व्यक्ति जिससे हम सीखते हैं वह हमारा गुरु है।

शिक्षा वह तपस्या है जो जीव को इंसान बनाती है।

गुरु ब्रह्मा , गुरु विष्णु , गुरु देवो महेश्वरा , गुरु साक्षात पारब्रह्म , तस्मे श्री गुरु देव नमः

Also Read | Maha: With No Internet Access, Teachers Paint Walls With Graffiti To Teach Kids Amid COVID

Disclaimer: The above mentioned wishes are sourced from various websites and media portals.

(Promo Image Source: Shutterstock)