Teachers' Day Wishes In Marathi To Celebrate The Importance Of Teachers

In India Teachers' Day 2020 will be celebrated on September 5, 2020. The day is celebrated globally on October 5 but in India, it is celebrated every year on September 5 as it marks the birth anniversary of Dr Sarvepalli Radhakrishnan. He was the First Vice President of India and the Second President of India and also a true educationist at heart. His friends and former students approached him with a request to let them celebrate his birthday.

Dr Sarvepalli Radhakrishnan replied that it would be an honour for him if the day is observed as a Teachers' Day in India instead of celebrating his birthday. Since then the day is being observed as a Teacher's Day in India. Teachers' Day 2020 will be celebrated by wishing teachers with Happy Teacher's Day wishes. On the occasion of Teachers' Day, here are some of the best Teacher's Day wishes in Marathi to send to your teachers.

Teachers' Day Wishes in Marathi

जे आपल्याला एक व्यक्ती म्हणून घडवतात आणि चांगल्या-वाईटाची ओळख करून देतात, देशातील या निर्मात्यांना आम्ही करतो शत शत प्रणाम. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...

जे आपल्याला शिकवतात, आपल्याला समजवतात. आपल्या मुलांचं भविष्य घडवतात. माझे मित्र, गुरू आणि प्रकाश बनण्यासाठी धन्यवाद. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...

तुमच्यासारखा शिक्षक मिळणं हे आशिर्वादापेक्षा कमी नाही. माझं जग बदलण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

आम्हाला घडवण्यासाठी जी कठोर मेहनत आणि प्रयत्न तुम्ही केले त्याबद्दल आम्ही तुमचे सदैव ऋृणी राहू. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

तुम्ही फक्त एक शिक्षक नाही, माझ्यासाठी एक खरी प्रेरणा आहात. तुम्ही मला फक्त आपलंस केलं नाही, मला घडवलं आहे. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

Happy Teachers' Day

प्रिय शिक्षक आज मी जे काही आहे ते घडवण्यासाठी आभार. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

आज तुमच्यामुळे माझं भविष्य सोनेरी आहे मला प्रेरित करण्यासाठी धन्यवाद.

जर गोष्ट शिकवण्याची असेल तर तुमच्यापेक्षा चांगलं कोणी असूच शकत नाही. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

मी भाग्यशाली आहे की, तुमच्यासारखा गुरू मिळाला. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

माझ्या जीवनाची प्रेरणा आहे, तुम्हीच माझे मार्गदर्शक आहात. तुम्हीच माझ्या जीवनाचा प्रकाशस्तंभ आहात. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

जन्मदात्यांपेक्षा जास्त महत्त्व आहे शिक्षकांना कारण ज्ञान व्यक्तीला माणूस बनवतं. जे योग्य जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आहे. सर्व शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा.

Best wishes for Teachers

तुम्ही शिकवलं वाचायला, तुम्हीच शिकवलं लिहायला, गणितही शिकलो तुमच्याकडून आणि भूगोलही शिकलो तुमच्याकडून वारंवार नमन करतो तुम्हाला. शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा स्वीकारा.

आईबाबांच्या रूपात गुरू आहे. या कलियुगात देवाच्या रूपात गुरू आहे. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

माता गुरू आहे, पिताही गुरू आहे. विद्यालयातील शिक्षक गुरू आहेत. ज्यांच्याकडून आम्हाला शिकायला मिळालं त्या सर्व व्यक्ती गुरू आहेत. या शिक्षक दिनाच्या दिवशी सर्व गुरूजनांना कोटी कोटी प्रणाम.

घरी म्हणायचे,

“शाळेत हेच शिकवतात का?”

आणि शाळेत म्हणायचे,

“घरच्यांनी हेच शिकवलं का?”

तरीपण शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा…

गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा

आम्ही चालवू हां पुढे वारसा

शिक्षक दिना निमित्त तुम्हाला

हार्दिक शुभेच्छा

गुरु आणि रस्ते दोघांत एक साम्य आहे

स्वतः जिथे आहे तिथेच राहतात

परंतु दुसऱ्यांना त्यांच्या धेय्यापर्यंत पोहचवतात

शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

