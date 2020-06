Telangana Formation Day Wishes In Telugu To Send To Your Family And Friends

The state of Telangana was formed on June 2, 2014, since then, the day has been marked as Telangana Formation Day. The day is celebrated with formal events across the Telangana districts. The formal event of national flag hoisting by the Chief Minister of Telangana and the ceremonial parade is held at the parade grounds. Celebrations are held in all the 30 districts of the state. Here are some Telangana Formation Day wishes Telugu to send to your loved ones.

Telangana Formation Day Wishes in Telugu

ఆరు సంవత్సరాల అపూర్వమైన పురోగతిని పూర్తి చేసిన ఏడవ సంవత్సరంలోకి తెలంగాణ ప్రవేశించింది! దేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలకు రాష్ట్రం ఒక రోల్ మోడల్‌గా మారిందని, చిరస్మరణీయమైన సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. తెలంగాణ నిర్మాణ దినం.

తెలంగాణ రాష్ట్ర హోదా దినోత్సవం సందర్భంగా, ఈ అద్భుతమైన రాష్ట్ర ప్రజలకు నా శుభాకాంక్షలు. మన దేశం యొక్క అభివృద్ధికి గొప్ప కృషి చేస్తున్న కష్టపడి పనిచేసే పౌరులకు తెలంగాణ ప్రసిద్ధి చెందింది. అందరూ తెలంగాణ పురోగతి కోసం ప్రార్థిద్దాం. హ్యాపీ తెలంగాణ నిర్మాణ దినం 2020.



తెలంగాణ నిర్మాణ దినం శుభాకాంక్షలు 2020. తెలంగాణ రాష్ట్ర హోదా దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణలోని నా సహోదరసహోదరీలందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు

రాష్ట్ర హోదా రోజున తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు మరియు శుభాకాంక్షలు. ఉజ్వలమైన, సంపన్నమైన భవిష్యత్తు కోసం రాష్ట్రవాసులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు నా శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు భవిష్యత్తులో ఆనందమయంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను

ఈ సందర్భంగా, మన అద్భుతమైన రాష్ట్రమైన తెలంగాణను ఈ సంవత్సరం మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. హ్యాపీ తెలంగాణ నిర్మాణ దినం 2020.

తెలంగాణ రోజున, తెలంగాణ ప్రజలకు వెచ్చని శుభాకాంక్షలు మరియు శుభాకాంక్షలు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో స్టేట్ స్కేల్ న్యూ హైట్స్ ఆఫ్ డెవలప్‌మెంట్ మే. హ్యాపీ ఫార్మేషన్ డే 2020.

రాజ్యాంగం మాకు విశ్వాసం, స్వేచ్ఛ మరియు శాంతిని ఇచ్చింది. కాబట్టి, ఈ రోజును గర్వంగా జరుపుకుందాం. హ్యాపీ ఫార్మేషన్ డే 2020.

తెలంగాణలో పెరిగినందుకు మాకు గర్వంగా ఉంది. తెలగు భాష గురించి మాకు గర్వంగా ఉంది. మన సంస్కృతికి గర్వంగా ఉంది. మీ అందరికీ తెలంగాణ నిర్మాణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2020.

ఈ రోజు మనల్ని శాంతి మరియు సామాజిక సామరస్యం యొక్క సరైన మార్గంలోకి నడిపించండి. మీ అందరికీ తెలంగాణ నిర్మాణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2020.



తెలానాగాన నిర్మాణ దినోత్సవం సందర్భంగా మదర్ తెలంగాణకు నమస్కారాలు. మీ అందరికీ తెలంగాణ నిర్మాణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2020.

ఈ ప్రత్యేక రోజున తెలంగాణ యొక్క కీర్తి, గొప్పతనం మరియు దయను జరుపుకుందాం. తెలంగాణ నిర్మాణ దినం 2020.

ఈ రోజు మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు శుభాకాంక్షలు పంపుతోంది. తెలంగాణ నిర్మాణ దినం 2020.



తెలంగాణ నిర్మాణ దినోత్సవం రోజున, రాష్ట్రం గొప్ప విజయాన్ని సాధించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను మరియు ప్రార్థిస్తున్నాను. తెలంగాణ నిర్మాణ దినం 2020.

వారి రాష్ట్ర దినోత్సవం రోజున, తెలంగాణ ప్రజలకు నా శుభాకాంక్షలు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో రాష్ట్ర ప్రజల కలలు, ఆకాంక్షలు నెరవేరుతాయి హ్యాపీ తెలంగాణ నిర్మాణ దినం 2020.

