Telugu Hanuman Jayanti Significance, Puja Vidhi And Wishes To Share With Friends

Hanuman Jayanti in Andhra Pradesh, Karnataka, and Telangana will be celebrated on June 4th, 2021. It is an auspicious day for Hindus all over the world. Here are more details about the Hanuman Jayanti date, significance, wishes and more.

Hanuman Jayanti 2021 in June date: June 4, 2021

Hanuman Jayanti Significance

Although an important figure in Hindu mythology, Lord Hanuman is most remembered for his role in the Ramayana, when he served as Lord Ram's loyal disciple and did everything in his ability to save his Lord's bride Sita, who was kidnapped by King Ravana. Advent worshipers of Lord Ram have a special reverence for Hanuman and perform a number of rituals and pujas in his honour.

Hanuman Jayanti puja vidhi

All work has been discontinued and a bath has been taken after waking up in the Brahma Muhurta. After that, take a fasting vow with Gangajal in hand after meditating on Hanuman ji. Place Lord Hanuman's idol in the east, dressed in clean attire. In a humble manner, pray to Bajrang Bali. Place a crimson cloth on a pole and spread it out evenly. Place a Hanuman ji idol or portrait on the post.

Telugu hanuman jayanti wishes to send your friends

హనుమంతుడు బలం, అసమానమైన భక్తి మరియు నిస్వార్థ సేవ యొక్క చిహ్నం. హనుమంతుడు తన బలాన్ని మీకు ఇస్తాడు. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.

మీ కోసం మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హనుమాన్ జయంతిపై ఆనందం, సామరస్యం మరియు సమృద్ధిని కోరుకుంటున్నాను

విష్ యు ఎ హ్యాపీ హనుమాన్ జయంతి. హనుమంతుడు మీకు చాలా విజయాలను మరియు ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు

హనుమాన్ జయంతి యొక్క ఈ శుభ సందర్భంగా పవన్ పుత్ర హనుమంతుడిని ప్రార్థిద్దాం మరియు మన జీవితంలో విజయవంతం కావడానికి ఆయన ఆశీర్వాదం కోరుకుందాం. మీకు హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. జై హనుమాన్

మీ చర్యలు స్వచ్ఛమైనవి మరియు నిస్వార్థంగా ఉండనివ్వండి. మీరు ఎల్లప్పుడూ మీ కుటుంబానికి బలానికి చిహ్నంగా ఉండండి. హనుమాన్ జయంతి 2020 శుభాకాంక్షలు

శ్రీ రామ్ జై రామ్ జై జై రామ్, హరే రామ్ హరే రామ్ హరే రామ్, హనుమాన్ జీ కి తారా జప్టే జావో, అప్ని సారీ బాదయే డోర్ కార్టే జావో .. శుభ్ హనుమాన్ జయంతి

జ్ఞానం మీ ఆలోచనలను శాసింపజేయండి. మీ ఆశలు నెరవేరనివ్వండి. మీ శక్తిని మంచి ఉపయోగంలోకి తెచ్చుకోండి. హనుమాన్ జయంతి 2020 శుభాకాంక్షలు!

భీమరుపి మహారుద్ర వజ్రా హనుమాన్ మారుతి వనారి అంజనిసుత రామ్‌దూతా ప్రభంజన మహాబలి ప్రణదత సక్లా ఉత్వి బాలే సౌఖ్యకరి దుఖారీ దూత్వైష్ణవ సింగర్ Han హనుమాన్ జయంతికి శుభాకాంక్షలు !!

అంజని యొక్క థ్రెడ్ మీకు రాముడి బహుమతిని ఇస్తుంది one ఒకే నోటితో మాట్లాడండి, జై జై హనుమాన్ మాట్లాడండి Han హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు !

హనుమంతుడు హనుమాన్ జయంతిని బలం మరియు వివేకంతో ఆశీర్వదిస్తాడు

హనుమాన్ జయంతి మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు

రామ తుజిరామ్ రాఖే పట్ల భక్తి రామా వైఖరికి ఆంధ్రీ శక్తి తుజిరామ్ రామ్ బోలే హనుమాన్ జయంతికి శుభాకాంక్షలు !!

హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు 🌷🙏 జై జై హనుమాన్

ముఖీ రామ్ నామ్ జాపి యోగి శక్తివంతమైన లంకను నాశనం చేసాడు అన్ని శక్తివంతమైన ఆకాషపారి పెద్ద ఎప్పుడూ చీమలు చిన్న హృదయం వాసతి రామ్ భక్తుడు హనుమాన్ హనుమాన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు !!

జనమ్ దివాస్ రామ్ భక్ట్ హునుమాన్ చా, పెటావ్లి విశాల్ లంక జానే ఫక్తా అప్ని షెప్టి నే .. జనమ్ దివాస్ అహే తయా బల్వాన్ చా. హనుమాన్ జయంతి చి భార్పూర్ షుబేచా.

సత్రేన్ విమానాలు హుంకరే వడని కర్రీ దల్మల్ భూమండల్ సింధుజల్గాగని హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు !!

అతను హనుమాన్ దేవా, తుమ్చే ఆశిర్వాడ్ హా సందేశం వచ్నార్యవర్ కయం అసు ద్యా. తుమ్హాస్ హనుమాన్ జయంతి చి మన్నాపూర్వాక్ శుభేచ.

జే శ్రీ రామ్, హనుమాన్ జయంతి విశాయ్ తుమ్హాలా ఖుప్ ఖుప్ శుభేచ.

హనుమాన్ భగవాన్ తుమ్హాస్ వా తుమ్చ్యా ప్రివారస్ సుఖ్, శాంతి అని స్మరుద్ధి చే భార్పూర్ ఆషిర్వాడ్ లాబో.

IMAGE: SHUTTERSTOCK