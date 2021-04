Ugadi Wishes, Messages And Status In Kannada For You | Know Details

Celebrated in states like Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana, Ugadi is considered as the new year’s day for many Hindus in the region of southern India. The festival is celebrated on the first day of the Hindu calendar month Chaitra and it usually falls in the months of March or April depending on the first day of Chaitra month. It is one of the most significant festivals for Hindus. Here are Ugadi wishes in Kannada that you can send to your relatives, friends, and close acquaintances. Take a look.

Ugadi wishes in Kannada for you

Ugadi Messages in Kannada for you

ಈ ಉಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ

ದೀಪಗಳು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಬಹುದು

ಉಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಉಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನೋಭಾವ, ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಉಗಾಡಿ

ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಉಗಾಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಉಗಾಡಿ, ಗಣೇಶ್ಜಿಯ ಕಾಂಡ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಠವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಸಂತೋಷವು ಠವರಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಠವನ ಇಲಿಯಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು.

ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿ, ಸಮೃದ್ಧ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ತರಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಉಗಾಡಿ!

ಯು - ಠಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜಿ - ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಎ - ಠಮೇಜಿಂಗ್ ಡಿ - ಡೇಸ್ ಐ - ಯು 'ತೆಲುಗು ಸಂವತ್ಸಾರಡಿ "ಯುಗಾಡಿ" ಸುಭಕಂಕ್ಷಲು ಮುಂದೆ

ಕಚ್ಚಾ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಬೇವು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲಗಳು ಜೀವನದ ಹುಳಿ, ಕಹಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಗಾಡಿಯ ರುಚಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಲಿ!

ಉಗಾಡಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಠನುಭವಿಸಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಉಗಾಡಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಈ ಉಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ!

ಈ ಉಗಾಡಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲಿ, ಈ ಉಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರಲಿ, ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಉಗಾಡಿ

ಈ ಉಗಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಕತ್ತಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ!

ಉಗಾಡಿಯ ದೀಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ! ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಉಗಾಡಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಠನುಭವಿಸಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಉಗಾಡಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಈ ಉಗಾಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನೀವು ನಗು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆರವೇರಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ

ಉಗಾಡಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭವು ಇಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪ್ರಕಾಶಗಳು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳ ನೆನಪುಗಳು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕ್ಷಣಗಳು. ನನ್ನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು, ಈ ಉಗಾಡಿ

ಈ ಉಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಠದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಉಗಾಡಿ

ಹೃದಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಸಣ್ಣ ಠಥವಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಈ ಉಗಾಡಿ ಹಾರೈಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಗಾಡಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಭರವಸೆ, ಉತ್ಸಾಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಾವು ಸಂತೋಷ, ತೃಪ್ತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡೋಣ. ಶಾಂತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀರಲಿ

Ugadi Status in Kannada for you

