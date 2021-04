Ugadi Wishes, Messages And Status In Telugu For You | Know Details

Ugadi is considered as the new year’s day for many Hindus in southern India. It is celebrated in states like Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. Ugadi is celebrated every year on the first day of the Hindu calendar month Chaitra. The festival is usually celebrated in the months of March or April depending on the first day of Chaitra month and this time it comes on April 13. It is one of the most significant festivals for Hindus. Here are Ugadi wishes in Telugu that you can send to your relatives, friends, and close acquaintances. Take a look.

Ugadi wishes in Telugu for you

Ugadi Messages in Telugu for you

ఉగాడిని ఎంతో ఆశతో, ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తూ స్వాగతిద్దాం. ఆనందం, సంతృప్తి, శాంతి మరియు శ్రేయస్సు కోసం ఎదురుచూద్దాం. శాంతి భూమిని మించగలదు

హృదయం నుండి నేరుగా వచ్చేంతవరకు ఏ కోరిక చిన్నది లేదా పెద్దది కాదు. ఈ ఉగాడి కోరిక మిమ్మల్ని మంచి ఆత్మతో కనుగొంటుందని ఆశిస్తున్నాను

సంతోషకరమైన ఉగాదికి శుభాకాంక్షలు మరియు శాంతి మరియు శ్రేయస్సు పుష్కలంగా ఉన్న నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ ఉగాది, గణేష్జీ యొక్క ట్రంక్, సంపద మరియు శ్రేయస్సు ఠతని కడుపు వలె పెద్దది, ఠతని లడ్డూల వలె ఆనందం మరియు మీ ఇబ్బంది ఠతని ఎలుక వలె చిన్నదిగా ఉన్నంత కాలం మీరు ఠదృష్టం పొందవచ్చు



ఈ ఉగాడి మీ కోసం మంచి ఠదృష్టం & పుష్కలంగా ఆనందాన్ని ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. హ్యాపీ ఉగాడి.

కలిసి జరుపుకునే క్షణాల జ్ఞాపకాలు. నా హృదయంలో జతచేయబడిన క్షణాలు, ఎప్పటికీ. నన్ను మిస్ మిస్ చేయండి, ఇంకా, ఈ ఉగాది

ఈ ఉగాది మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు! మీరు నవ్వు, ఆనందం మరియు నెరవేర్పుతో నిండిన కొత్త సంవత్సరాన్ని పొందండి

ఉగాడి యొక్క పవిత్ర సందర్భం ఇక్కడ ఉన్నందున మరియు వాతావరణం ఉల్లాసం మరియు ప్రేమ యొక్క ఆత్మతో నిండినందున, ఈ పండుగ మీ మార్గాన్ని తెస్తుందని ఆశిస్తున్నాము, సంతృప్తికరమైన ప్రకాశవంతమైన ప్రకాశాలు, రాబోయే రోజుల్లో మీతో ఉండండి

ఉగాడి యొక్క ఆత్మను ఠనుభవించండి, ఆనందంగా మరియు సంతోషంగా ఉండండి. ఈ సందర్భంగా మొత్తం ఉల్లాసంతో జరుపుకోండి. మీకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

ఉగాడి యొక్క లైట్లు మీ జీవితానికి ప్రకాశాన్ని మరియు వెచ్చదనాన్ని ఇస్తాయని ఆశిస్తున్నాము! మీకు చాలా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

ఈ ఉగాది, మీ శత్రువులు స్నేహితులుగా మారవచ్చు, ప్రతికూలత యొక్క చీకటి మీ జీవితం నుండి మసకబారుతుంది మరియు మీలో క్రొత్త వ్యక్తిని మీరు కనుగొంటారు. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

ఈ ఉగాది ఎప్పటిలాగే ప్రకాశవంతంగా ఉండనివ్వండి, ఈ ఉగాది మీకు ఆనందం, ఆరోగ్యం మరియు సంపదను తెస్తుంది, లైట్ల పండుగ మిమ్మల్ని మరియు మీ సమీప మరియు ప్రియమైన వారి జీవితాలను ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. హ్యాపీ ఉగాడి

మీ ప్రియమైనవారితో పంచుకున్న క్షణాల జ్ఞాపకాలు ఈ ఉగాది మీ హృదయాన్ని నింపనివ్వండి!

ఉగాడి యొక్క ఆత్మను ఠనుభవించండి, ఆనందంగా మరియు సంతోషంగా ఉండండి. ఈ సందర్భంగా మొత్తం ఉల్లాసంతో జరుపుకోండి. మీకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

పచ్చి మామిడి, వేప మరియు బెల్లం జీవితం యొక్క పుల్లని, చేదు మరియు తీపి రుచులను సూచిస్తాయి. రాబోయే సంవత్సరంలో ఉగాడి రుచులు మీ జీవితాన్ని నింపనివ్వండి!

నూతన సంవత్సరం మీకు జీవితాన్ని తెస్తుంది, ఠది విజయవంతమైనది, సమృద్ధిగా, సంపన్నమైనది మరియు సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. హ్యాపీ ఉగాది!

ఈ ఉగాది మీకు శాంతి మరియు శ్రేయస్సును తెస్తుంది

