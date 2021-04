Vishu Kani Wishes In Malayalam To Greet Your Loved Ones On This Auspicious Occasion

Vishu is a festival celebrated by the Malayalee diaspora in and around India. This day typically falls in mid-April and marks the completion of the spring equinox, hence earning the term 'Malayali New Year'. The festival is celebrated with great pride as Malayalees typically engage in preparing all sorts of special delicacies that are significant to this day and offer puja to God. In particular, Malayalees wish to seek the golden blossoms of the Indian laburnum also known as Kani Konna, money or silver items and rice.

Since India is under strict lockdown owing to the ongoing coronavirus crisis, people are advised to make this festival a homely event this year and greet each other virtually instead of personally this time. Hence, here is a compilation of some beautiful Vishu Kani wishes in Malayalam that you can send to your loved ones to keep up the excitement of this auspicious festival.

Vishu Kani Wishes in Malayalam

Kanikkonnakal, Pookkumbol, Manithongalum Chaarthumbol, Aarekum, Vishu Kaineettam.

Ormakal Koodu Kootiya manasinte Thalir chillayil, Ponnin niramulla Orayiram Ormakalumayi, oru Vishu koodi varavayi. Othiri snehathode Orayiram Vishu Asamsakal

Orupidi konapoovum, Vishu kaniyum, Vishu kainetavumayi, Veendum Meda, masam pularunu, Samrithiyudeyum santhoshathinteyum, snehathinteyum pradekamaya. Happy Vishu Kani 2021!

Vishupakshipattum kanithelichavum kaineettathilakavum medaponpulariyil aishwaryamaakatte... Happy Vishu Kani greetings!

Kai Niraye Konnappoovum, Niraparayum Nilavilakkum, manasu niraye Snehavumai Vishuvine "Varavelkkam"

Kanikkønnayum, kanivellariyum, karmukilvarnaneyum, kan niraye, kani kanan, santhøshathinteyum, samridhiyudeyum, sahødharyathinteyum, vishu varavayi

Happy Vishu Kani 2021!

Manassilundavatte gramathin

Vishudhiyum manavum

Mamathayaum ithiri konnappoovum.

Vishu Kaniyum, Vishu kaineetavum, kali chiriyum ayi

Oru Vishu koodi

Happy Vishu Kani greetings!

Poothulanja konnayum, pazhutha vellarium, puthari chorum, muvandan mambazhavum, vishu pakshiyum manasil veendum ponkaniyorukunnu.

Evarkum enteyum ente lover aya athirayude peril sneham niranja vishu ashamsakal. Happy Vishu Kani 2021!

Medamasa Ponpulariyil Aiswaryathintay Pratheekmayi Oru VISHU Koody. Snehathoday, Prarthanayoday ORAYIRAM VISHU Asamsakal. Happy Vishu Kani wishes!

Samridhiyuteyum snehathinteyum orayiram vishu asamsakal. Happy Vishu Kani wishes!

Ella malayalikalkum snehavum santhoshavum niranja vishu ashamsakal.

Ormakkal Kudukuttiya Manassinte

Thallir Chilayil Orayiram Ormakkallumayi

Oru Vishu Kudi

Ente Hridhayam Niranja

Vishu Dhinashamsakkal

Pularkkaalathinte nairmalyavum puthuvarshathinte

pratheekshakalumaay veendumoru vishukkaalam…

Ellavarkkum puthu pratheekshayude

vishu aashamsakal...

Bhadra Deepathinu munnil ninnu

Bhagavane kanikanumbol Manassil

Nanmayude kanikonna poothnilkum,

varsham muzhuvan ath vaadathirikate.

Happy Vishu Kani 2021!

