Women's Day Quotes In Hindi: Share These Special Messages With Your Loved Ones

International Women's Day is around the corner and the day is celebrated on March 8 every year. There are also Women's Day Quotes in Hindi that you can share with your sister, girlfriend and mother to make them feel special and to applaud their hard work and appreciate their efforts in words. Take a look at some Women's Day Quotes in Hindi.

Women's Day Quotes in Hindi

हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है। वह उसकी हर जरूरत पर साथ खड़ी रहती है। वह उसकी ताकत होती है और दुखों की बारिश में साया बनकर साथ देती है। वह सिर्फ देना जानती है, जननी होती है। आज के दिन सैल्यूट हर महिला को जिसने धरती को स्वर्ग बनाया।

पापा की वो लाडली, मां की वो जानदिल से नादान पर करती सबके लिए अपनी जान कुर्बान

है भाइयों की मुस्कान परिवार की शान

यही है एक लड़की की पहचान

-महिला दिवस की शुभकामनाएं

हज़ारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारो दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हज़ारो बून्द चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक “स्त्री” अकेली ही काफी है.. घर को स्वर्ग बनाने के लिए… आपको महिला दिवस की हार्दिक बधाई!

औरत प्यार-मोहब्बत करने वाले को शायद भूल जाए, पर इज्ज़त करने वालों को कभी नहीं भूलती! नारी का सम्मान सबका परम कर्तव्य है! 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको हार्दिकशुभकामनाएं!

आंचल में ममता लिए हुए

नैनों से आंसु पिए हुए

सौंप दे जो पूरा जीवन

फिर क्यों आहत हो उसका मन

महिला दिवस की हार्दिक बधाई

एक महिला की सुंदरता उसकी आंखों में देखी जानी चाहिए, क्योंकि वह उसके दिल का द्वार है, वह जगह जहां प्यार बसता है।

हर घर, हर दिल, हर एहसास, खुशी का हर पल आपके बिना अधूरा है, केवल आप ही इस दुनिया को पूरा कर सकते हैं। महिला दिवस की शुभकामनाए

ईश्वर ने किसी को बनाया …. जो बुद्धिमान है … जो केवल प्यार करना जानता है … जो बलिदान करता है …जो प्रोत्साहित करता है और जो कभी हार नहीं मानता है … ईश्वर ने महिलाओं को बनाया हैं।

महिला एक इंसान है। वह एक आदमी से बेहतर, समझदार, मजबूत, अधिक बुद्धिमान, अधिक रचनात्मक, या अधिक जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह, वह कभी कम भी नहीं होती।

सुनने का धैर्य, सहयोग और देखभाल करने की शक्ति … सिर्फ एक महिला में हैं।

जब आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी।

You can keep these Women's Day Quotes in Hindi as your Whatsapp, Facebook or Instagram story. These Women's Day Quotes in Hindi are sweet and might bring a smile to the face of the women you send these wishes to. With these Women's Day Quotes in Hindi, you can convey the special message to your loved ones.