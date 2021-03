Women's Day Quotes In Hindi To Express Your Gratitude Towards Women

People all over the world will be celebrating International Women's Day on March 8, 2021. The day is an ode to express gratitude towards all the women in one’s life who have helped them become what they are today. Achievement of women in social, economic, cultural and political fields are celebrated on a special day. People also share Women's Day quotes, wishes and messages on the day to express their gratitude towards women in their lives. People in India will also share their wishes by sending Hindi quotes about the day. Here is a look at some of the Women's Day Quotes in Hindi to celebrate the day.

Women's Day Quotes in Hindi

मुस्‍कुराकर, दर्द भूलकर, रिश्‍तों में बंद थी दुनिया सारी,

हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति ही नारी,

महिला दिवस की शुभकामनाएं

नारी तुम केवल श्रृद्धा हो, विश्‍वास रजननम पग तल में,

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्‍दर समतल में

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

नारी एक मां है उसकी पूजा करो,

नारी एक बहन है उसका स्‍नेह करो,

नारी एक भाभी है उसका आदर करो,

नारी एक पत्‍नी है उसको प्रेम करो,

नारी एक औरत है उसका सम्मान करो।

मां के साथ ममता मिलती, बहन से मिलता हमेशा दुलार नारी शक्ति को पूजनीय समझो, ये लगाती जीवन नैया पार।

जीवन का यही अनमोल सार- नारी नहीं थी कभी बेचारी क्योंकि नारी में निहित है इस सृष्टि की शक्ति सारी।

हर दुख दर्द सह कर वो मुस्कुराती है, पत्थरों और दीवारों से बने मकान को, वो औरत ही जो घर बनाती हैं।

Hindi Quotes on Women's Day

औरत हूं मैं, दुर्गा हूं मैं और अपने आन के सम्मान के लिए काली हूं मैं। Happy Women's Day!

बिना किसी स्वार्थ के आप पर प्यार लुटाती है वो नारी ही है जो आप पर दिल से अपना हक़ जताती है।

कभी माँ बन कर, कभी बहन बन कर तो कभी पत्नी बन कर एक आदमी को सही राह दिखाती है, नारी को कभी कम न समझना, वो हर मोड़ पर आपका साथ निभाती है।

मकान को घर बनाती है, जिंदगी की सारी परेशानियां बिना किसी को कहे जिए जाती है, वो एक ही जन्म में न जाने कितने दुख सेह जाती है।

सिर से पल्लू कभी गिरने नहीं देती है, कंधे से अपना दुपट्टा सरकने नहीं देती है, वह औरत का सम्मान करो जो अपने हक़ के लिए लड़ती है।

समाज के डर से अपने अरमान को दबाए रखती है, नारी अपनी इक्छाओ को छोड़, सबकी इक्छाओ का ख्याल रखती है।

आपके सुख में तो हर कोई आपको पूछेगा, लेकिन आपके दुख में आपकी पत्नी ही आपके पास आएगी। Happy Women's Day!

मां ना होती तो प्यार का मतलब कौन समझता, इन नन्हे नन्हे हाथों को पकड़कर चलना कौन सिखाता।

सिर्फ महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान देने से ज्यादा अच्छा है कि आप उन्हें हर दिन दिल से शुक्रिया करें।

