Women's Day Quotes In Tamil To Share With Your Loved Ones On The Special Day

International Women's Day will be celebrated all over the world on March 8, 2021. The day is a global celebration of women and their contribution to various sectors of life. The day is also celebrated to say thank you and express gratitude to every woman in one’s life. Various events are organised for women all over the world as a part of the celebrations. People also wish each other by sharing different happy Women's Day quotes, wishes and messages to mark the special day. There are several Tamil quotes that one can share to thank the women in his/her life. Here is a look at some of the Women's Day Quotes in Tamil to share on this special day.

Women's Day Quotes in Tamil

சமையலறை மட்டுமே

பெண்களுக்கு சொந்தம்

என்ற எண்ணத்தை

உடைத்தெறிந்து

ஒரு நாட்டையே

ஆட்சி செய்யும்

அளவிற்கு

முன்னேறியவர்கள் பெண்கள்

நாம் பெண்ணாகபிறந்ததில்

நமக்கு பெருமை

இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

Happy Women's Day!

இன்பத்தை கருவாக்கினாள்

பெண்

உலகத்தில் மனிதரை உருவாக்கினாள்

பெண்

விண்ணவர்க்கும் மண்ணவர்க்கும்

விலையற்ற செல்வம்

பெண்

மகளிர் தின வாழ்த்துகள்

பெண்ணே

உன்னை மதிப்பவர்களுக்கு

மலராய் இரு

உன்னை மிதிப்பவர்களுக்கு

முள்ளாய் இரு

பெண்கள் அனைவருக்கும்

மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

பெண்ணாக பிறந்ததில்

பெருமை கொள்கிறேன்

வாழ்த்துக்கள் தோழிகளே

Happy Women's Day

வணக்கம் பெண்ணே

மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

இந்த இனிய தினத்தை

ஒரு வெற்றி படியாக

எடுத்து கொண்டு

உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்னும்

பல சாதனைகளை படைக்க

எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்

ஆம்

ஒரு ஆணின் வெற்றிக்கு

பின்னால் இருப்பாள்

அது அன்னையோ

தோழியோ

மனைவியோ

அந்த அன்பு தரும்

தைரியமும்

ஊக்கமும்

பல கஷ்டங்கள்

கடந்து

சாதனை ஆக்குகிறது

மகளிர் தின வாழ்த்துகள்

வாழ்க பாரதம் பல்லாண்டு, அதில் ஒளியாய்,

வீசட்டும் மகளிரின் இன்றியமையா தொண்டு....!

பெண்கள் மிகமிக புனிதமானவர்கள்

சில நேரம் பெண்கள் புதிரும் கூட



பெண்கள் சாமரம் வீசும் தேவதைகள்

பெண்கள் சண்டை கிளம்பும் சகுனிகளும் கூட



பெண்கள் தாய்மையின் ஒப்பில்லா அழகு

பெண்கள் மாமியாரானால் அபத்தத்தின் ஆரம்பம்

Tamil quotes for mother on Women's Day

வாழ்க்கை ஒரு வானவில் என்றால், பெண்கள் அதன் நிறங்கள். எங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதில் பங்களிக்கும் அனைத்து பெண்களுக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்!

உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் விரும்பிய எல்லாவற்றையும் பெற நீங்கள் தகுதியானவர். உங்களுக்கு மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்!

நான் உங்களிடமிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தாலும், இந்த மகளிர் தினத்தன்று எனது வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்!

இந்த மகளிர் தினத்தில் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு வலிமையான பெண்ணை அனுப்பியதற்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். அன்பான மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

வலிமையான, அழகான, அன்பான மற்றும் தனித்துவமான நீங்கள், என் வாழ்க்கையில் வந்ததற்கு நன்றி. உங்களுக்கு மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

அன்புள்ள பெண்களே, ஆரம்பத்தில் இருந்தே நீங்கள் மனிதகுலத்தை தன்னலமற்ற அன்புடனும் அக்கறையுடனும் வளர்த்திருக்கிறீர்கள். கடவுள் உங்களுக்கு அதிக சக்தியையும் அன்பையும் அளிப்பார். மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்!

Image Credits: Canva