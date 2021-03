Women's Day Wishes In Marathi For The Righteous & Strong Willed Ladies In Your Life

As International Women’s Day (IWD) is just around the corner, Happy Women's Day wishes are shared all over the internet. This auspicious day is celebrated every year on March 8 and the day just gets a little sweeter after a woman receives a lovable wish. People often drop Women's Day wishes in Marathi, Hindi, Gujarati, English, Bengali, and several other languages to make the women around them feel respected.

This day signifies the glory of women empowerment and focuses on eradicating the discrimination that takes place in society. This International Women’s Day, send some sweet Marathi wishes and quotes to your loved ones. The day falls on a Monday, and hence to begin with the countdown, take a look at these Women’s Day wishes in Marathi to wish a very Happy Women's Day to the ladies you love!

Women's Day wishes in Marathi

जबाबदारी सह, घेते भरारी, तक्रार नाही, की थकवा नाही

स्वप्नांचा पाठपुरावा करताना बरेच अडथळे येतात. पण तुमच्या अथक प्रतत्नांनी तुम्ही तुमची स्वप्न पूर्ण करू शकता

जेव्हा एक पुरूष शिकतो तेव्हा तो एकटाच सुशिक्षित होतो मात्र जेव्हा एखादी महिला शिकते तेव्हा तिची पूर्ण पिढी सुशिक्षित होऊ शकते

घरात आलेल्या सुनांची किंमत सोन्यात करायची नसते तर त्यांच्या रूपाने लक्ष्मीच सोन्याच्या पावलांने घरात प्रवेश करते हे ओळखायचे असते

नारी आता अबला नाही , संघर्ष आमचा चालू राही.

स्त्रियांना चढू द्या शिक्षणाची पायरी,

शिकून सवरुन करतील रोशन दुनिया सारी

महिलांना ध्या सम्मान, देश बनेल महान

तुझ्या उत्तुंग भरारीपुढे गगनही ठेंगणे भासावे, तुझ्या विशाल पंखाखाली विश्व सारे वसावे. जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा

तुमचं सामर्थ्यच तुम्हाला इतरांपेक्षा वेगळं बनवत असतं

कोणतीच स्त्री अशा पुरूषासोबत काम करू शकत नाही जो कतृत्ववान नाही

ती आई आहे, ती ताई आहे, ती मैत्रीण आहे, ती पत्नी आहे,

ती मुलगी आहे, ती जन्म आहे, ती माया आहे, तीच सुरुवात आहे आणि सुरुवात नसेल तर बाकी सारं व्यर्थ आहे…

स्त्रीयांना द्या इतका मान की वाढेल आपल्या देशाचा मान

आदिशक्ती तू, प्रभूची भक्ती तू, झाशीची राणी, मावळ्यांची भवानी तू, प्रयत्नांना लाभलेली उन्नती तू, आजच्या युगाची प्रगती तू...

मला जन्म देणाऱ्या आणि या सृष्टीला जन्म देणाऱ्या अनंत मातांना माझा शाष्टांग नमस्कार..

