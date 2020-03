Women's Day Wishes In Marathi: For The Strong-willed Women In Your Life

International Women's Day is celebrated on March 8 every year. People often send messages to women on this day that make them feel special. However, there are also many wishes in Marathi that you can send to your loved ones on Women's Day. Take a look at some of the Women's Day wishes in Marathi.

Women's Day wishes in Marathi

With the help of these Women's Day wishes in Marathi, you can convey your message to your loved ones. You can keep these Women's Day wishes in Marathi as a story on your social media accounts also. Here are some wishes in Marathi.

आज जागतिक महिला दिनानिमित्त

तमाम माझ्या बहिणींना, युवतींना, किशोरींना,

विविध पातळीवर यशाची उंच झेप घेणाऱ्या महिला साथींना,

शेतामध्ये राबून सोनं पिकवणाऱ्या माझ्या

कष्ट करणाऱ्या बहिणींनाही आभाळभर शुभेच्छा…

ज्याला स्त्री ‘आई’ म्हणून कळली तो जिजाऊंचा‘ शिवबा झाला,

ज्याला स्त्री ‘बहीण’ म्हणून कळली तो मुक्ताईचा ज्ञानदेव झाला,

ज्याला स्त्री ‘मैत्रीण म्ह्णून कळली तो राधेचा ‘शाम’ झाला,

आणि ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून कळली तो सीतेचा ‘राम’ झाला,

“प्रत्येक महान व्यक्तींच्या जीवनात आणि यशात स्त्रियांचा सिहाचा वाटा आहे”…

जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा!

आपल्या सर्व प्रेम आणि आपल्या सर्व काळजी मार्ग मुख्य आहेत

माझे हृदय अनेकदा महिला दिन साजरा दरम्यान आपण मत का.

म्हणून मी तुला सर्व आनंद आणि जागतिक प्रेम भरले बनवू आहे

विधात्याची नवनिर्माणाची कलाकृती तू... एक दिवस तरी स्वतःच्या अस्तित्वाचा साजरा कर तू...

रात्री रस्त्यावरुन जाणारी प्रत्येक मुलगी ही संधी नसून जबाबदारी आहे... माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक स्त्रीला जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

इंग्रजी मध्ये लेडी, मराठीत महिला, हिंदी मध्ये नारी... यांची साथ नसेल तर, आहे बातच अधुरी... ठेवा लक्षात एक गोष्ट, एक ना एक दिवस पडेल ही संपूर्ण दुनियेला भारी...!

एक यशस्वी स्त्री ही अशी आहे जी इतरांनी तिच्यावर टाकलेल्या विटासह दृढ पाया तयार करू शकते

एक स्त्री आम्हाला या पृथ्वीवर आणते, ती रात्रंदिवस आपले पालनपोषण करते आज आपण जे आहोत ते ती आपल्याला बनवते, आपण एकत्र शपथ घेतली पाहिजे. तिला स्वतःचे पालनपोषण करण्यासाठी मदत करण्यासाठी!