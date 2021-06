World Environment Day: Take A Look At Some Hindi Quotes For The Day

World Environment Day is celebrated every year on June 5 and is just around the corner. The event was first established by the United Nations in 1972 and is celebrated to spread the awareness of how important the environment is for everything across the globe and ways to conserve it, for future generations. Here is a list of Hindi quotes that you can send ahead to your colleagues, peers as well as close ones and spread the message, that this day brings with it.

World Environment Day Quotes In Hindi

पेड़-पौधों की हरियाली इसमें छुपी है हमारी ख़ुशहाली,पेड़-पौधों को जो इस तरह करोगे नष्ट, ऑक्सीजन कम मिलेगा और सांस लेने में होगा कष्ट। विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं

पेड़ काटकर पक्षियों का तुम घर उजाड़ते हो, पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हो, और उन्हें पाने के लिए भी तरसाते हो, कुछ तो अब शर्म करो, पेड़ लगाकर कुछ तो अच्छे कर्म करो।

विश्व पर्यावरण दिवस पर आप ये कसम जरूर खाएं, अपने पूरे जीवन में कम से कम, 10 पेड़ जरूर लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं

चलो आज इस जमीं को फिर से जन्नत बनाते हैं, रोज न सही आज दो चार पौधे लगाते हैं। पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं

पेड़ों को कटने से बचाने में सफल हो जाओगे, तभी पर्यावरण को स्वच्छ बना पाओगे, जब तुम पेड़ लगाओगे और लोगों को जागरूक बनाओगे, तभी पर्यावरण की सुरक्षा कर पाओगे।

पर्यावरण प्रदूषण जो इतना फैलाओगे, तो प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बच पाओगे, कुछ भी नहीं होगा विश्व पर्यावरण दिवस मानने से, पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ होगा पेड़ लगाने से, विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं।

चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं।

चिंतित हैं आज सभी बुद्धिजन, कैसे बचाएं हम अपना पर्यावरण?, कोई कहे नए वृक्ष लगाओ, तो कोई कहे जो हैं उन्हें बचाओ।

विज्ञान का कद तुम कभी इतना नहीं बढ़ा पाओगे कि पर्यावरण प्रदूषण करके, प्राकृतिक आपदाओं से बच जाओगे। समझदारी दिखाओ और पेड़ लगाओ। मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाओ।

चलो अपनी दुनिया को एक सुन्दर जगह बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई ...

ग्रीन सोचो ग्रीन रहो हैप्पी विश्व पर्यावरण दिवस

पृथ्वी बचाओ: घर की तरह कोई जगह नहीं है

Quotes Source: hindi.boldsky.com

Image: Shutterstock