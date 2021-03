World Poetry Day Quotes In Hindi You Can Share With Your Friends And Family

World Poetry Day is a popular literary event that is celebrated each year to honour famous poets and their work. Poetry is one of the many ways by which humans express their emotions, feelings and thoughts. World Poetry Day is celebrated each year on March 21 with the aim to support linguistic diversity and poetic expression. People send each other poetry and wish for Poetry Day. Read on to see some World Poetry Day wishes in Hindi you can use to send to your family and friends on this occasion.

World Poetry Day Quotes in Hindi

कविता हमारे ठन्दर का आईना हैं. जो हमारी भावनाओं को कागज़ पर उकेरता हैं.

कविता: सर्वश्रेष्ठक्रम में सबसे ठच्छे शब्द।

एक कवि एक क्रिया है जो भोर के बगीचों में, या कभी-कभी आधी रात को खिलता है।

प्यार को और खुबसूरत बनाती हैं कविता (Poetry).

पृथ्वी की कविता कभी मृत नहीं होती।

वह जो कविता की भावनाओं से महान प्रसन्नता खींचता है, वह एक सच्चा कवि है, हालांकि उसने ठपने जीवन में कभी भी एक पंक्ति नहीं लिखी है।

कविता विद्रोह, क्रांति, और चेतना का उदय है।

कविता वह विचार है जो सांस लेते हैं, और जो शब्द जलते हैं।

कुरूपता में सौंदर्य खोजना कवि का प्रांत है।

दिल में छिपी दिल की बात, कविता बोलती हैं.

कविता शब्दों का जादू हैं.

आईने में देखती कविता कला देखती है, और आईने में कला कविता देखती है।

शब्दकोश के एक डैश के साथ कविता खुशी और दर्द और आश्चर्य का एक सौदा है।

कविता एक पेशा नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। यह एक खाली टोकरी है; आप इसमें ठपना जीवन लगाते हैं और इससे कुछ बनाते हैं।

कविता के घर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो खून से लिखा हुआ न हो।

एक कवि ही हैं जो दुनिया की खूबसूरती, ठपने शब्दों से दिखाता हैं.

कविता एक गूंज है, जो छाया को नृत्य करने के लिए कहती है।

About World Poetry Day

March 21 was marked as the World Poetry Day by UNESCO, all the way back in 1999. World Poetry Day used to be celebrated in October before its date change in 1999. However, some countries still celebrate the day in October despite the change introduced by the UN. This special day was conceived during UNESCO's 30th General Conference in Paris. The day was originally meant to promote linguistic diversity through the medium of poetry. The day also serves to create awareness about endangered languages.