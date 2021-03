World Water Day Quotes In Hindi: Check Out Quotes To Share On This Special Day

Water is one of the primary elements that make life possible on Earth. Even though 71 per cent of our planet is covered with water, very little of it is fresh water that can be used by humans. Most of the earth is covered with seas and oceans, which only contain saltwater. A report on the United Nations official website, reveals that March 22 every year is celebrated as World Water Day. The day is used to spread awareness about water conservation and the importance of preserving and using freshwater judiciously.

World Water Day and its history

According to unitednations.org, the idea for a World Water Day was put forward in 1992, at the Rio de Janeiro Conference on Environment and Development. All the major world leaders agreed to observe March 22 as the date to observe World Water Day. The first World Water Day was held on the following year and it has continued ever since.

World Water Day Quotes in Hindi

पानी की ठसली कीमत वही जानते है,

प्यास लगने पर जब घंटों पानी नही पाते है.

रहिमन पानी रखिये, बिन पानी सब सून,

पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष चून.

पानी की बर्बादी रोकिये,

पानी के बगैर क्या होगा सोचिये.

पानी बचाने की जिम्मेदारी,

देश के विकास में भागीदारी.

बच्चे, बूढ़े और जवान,

जल संरक्षण है सबका काम.

आज पानी नहीं बचायेंगे,

तो कल प्यासे मर जायेंगे. Happy World Water Day 2021!

पानी का सदुपयोग करो,

मत इसका दुरूपयोग करो.

जल है ठसली सोना,

इसे व्यर्थ में न खोना.

बिना पानी जीवन में बदहाली,

पानी से है हरियाली.

पानी सबकी प्यास बुझाता,

किसान इससे फसल उगाता.

पानी का हमेशा करे सम्मान,

तभी बनेगा हर देश महान.

जल को बचाने का करो जतन,

जीवन का है ठमूल्य रत्न.

जल को ऐसे व्यर्थ बहायेंगे,

तो कल ठपनी प्यास कैसे बुझायेंगे.

जागरूकता का ठभियान चलायें,

कल के लिए जल बचाएं.

आओ हाथों से हाथ मिलाये,

सभी मिलकर पानी बचाये.

Image Source: Unsplash