International Yoga Day Wishes In Hindi For You To Send To Your Friends & Family

International Yoga Day 2020 is on this Sunday that is 21st June 2020. The International Yoga Day is celebrated in order to spread awareness about the significance and benefits of Yoga on the health of a person. Reportedly, people all over the world have been practising Yoga for over 5,000 years, as it keeps a person healthy and fit. The International Yoga Day 2020 marks the importance of this day and is celebrated every year on June 21 since 2015.

This June 21, 2020, the International Day of Yoga Day will mark the sixth edition, which will also focus on how coronavirus pandemic has caused the global lockdowns.

The theme for the International Yoga Day 2020 is, ‘Yoga at Home and Yoga with Family’. So get inspired form this theme and practice Yoga Asanas at home, and also make sure you wish your loved one, family, friends and others on this International Yoga Day 2020 with these inspirational Yoga messages in Hindi.

Here are some wishes in Hindi for you to send to your friends and family-

शरीर की लय

मन की मधुरता और

आत्मा के सद्भाव मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं

सभी को स्वस्थ विश्व योग दिवस की शुभकामनांए



''सिर्फ पैर की उंगलियों को छूना ही योग नहीं है,

आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, योग उसी को जानने की कला है,

योग आपको यह विश्वास दिलाता है कि जहां तक आप सोचते हैं

वहां तक आप पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद आप उस चीज को कैसे पा सकते हैं''

हैपी योग डे 2020



''सूर्य नमस्कार आपको ऊर्जावान और गतिवान बनाता है,

अंधेरे में भी और सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में भी।

अंतरर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं" ''योग का मतलब है जोड़ना, यानी खुद में ऊर्जा को समाहित करना

शरीर, मन और आत्मा को मजबूत और खूबसूरत बनाना''



"योग का अंतिम लक्ष्य हमेशा चीजों को सही ढंग से देखना है और इसलिए कभी भी इस तरह से काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में अपने काम पर पछतावा हो।"



''योग मुझे शांत करता है। यह एक ही समय में थेरपी सेशन, वर्कआउट और मेडिटेशन, तीनों का काम करता है !"



"हर काम को कलात्मक रूप से करना योग है।"

सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग

निकट ना आएगा कभी आपके कोई रोग

योग दिवस की शुभकामना योग धर्म नही, एक विज्ञान हैं

यह कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान

शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान हैं

योग दिवस की शुभकामना योग शरीर को ही रोगमुक्त नहीं करता

बल्कि मानसिक एवं बौद्धिक स्तर पर मानव को सशक्त,

शांत और ओजस्वी बनाता है।

अच्छे स्वास्थ्य की मनो कामना के साथ

अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस की हार्दिक शुभकामना..! नियमित योग कीजिए

जिन्दगी भर रोग से दूर रहिए

हैप्पी योग डे योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी

योग रोगमुक्त जीवन के लिए गुणकारी

योग दिवस की शुभकामना जो करता योग, उसको नहीं छूता रोग

योगी बनो पवित्री बनो, जीवन को सार्थक बनाओ

योग दिवस की शुभकामना

