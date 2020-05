Happy Mother's Day Wishes In Kannada To Send To The Lovely Mothers

Mother's day 2020 will be celebrated on May 10, 2020, in India. Mother's Day is a yearly event celebrated internationally in order to honour our mothers and the spirit of motherhood, and the significance of mothers in society. It is celebrated every year on different dates in different country calendars. It most commonly marks in March and May. Check out some Mother's Day quotes in Kannada to share with your mothers and other mother figures.

Happy Mother's Day quotes in Kannada -

"ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರಿ. ನಾನು ಆಕೆಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೀತಿಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" - ಜಾರ್ಜ್ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್

ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೇ ಆಕೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ

ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸದಾಕಾಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ ಬೆಂಗಾವಲು - ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂಪತ್ತು ಇರಬಹುದು ಮಣಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ನಾನು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ ನನ್ನ ಬಳಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ - ಸ್ಟಿಕ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಲಿನ್

ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ರಮ ಜೀವಿ. ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಸಂತಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ - 'ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ' - ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಗಾರ್ನರ್

ನಾನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಓಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಿದ್ದು ಏಟು ತಿಂದಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ತಾಯು - ಆನ್ ಟೇಲರ್

"ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರವೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜನ್ಮನೀಡಿದ್ದಾಳೆ - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಗೋರ್ಕಿ

ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವುಕ ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ - ಎಮ್ಮ ಸ್ಟೋನ್

ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ? ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ನನಗೆ ಆಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ. ಆಕೆ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕೂಡ ಹೌದು.

ಜೀವನವು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಂದಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮಗೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿಯಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಮೈಲ್, ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶ; ತಾಯಿ, ನೀವು ನನಗೆ ದೇವತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಅಮ್ಮಂದಿರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ..ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಂದಿರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಂದಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಂದಿರು ಸಿಹಿ ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮುಖಗಳು, ನಮ್ಮ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮನೆಯ ರಾಣಿಯಾಗಲು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

