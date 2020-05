Mother's Day Shayari In Hindi: Here Are 'shayarana' Messages To Dedicate To Your Mothers

Mother's Day is celebrated in order to show love and compassion towards mothers all over the world. There are many Mother's Day Shayari in Hindi that one can share and dedicate to their mothers. These Shayari in Hindi for Mother's Day will give a poetic and personal touch to your wishes. Here are some amazing Mother's Day shayari posts that one can share.

Happy Mother's Day 2020 Hindi Shayaris:

आँख खोलू तो चेहरा मेरी माँ का हो

आँख बंद हो तो सपना मेरी माँ का हो

मैं मर भी जाऊं तो भी कोई गम नहीं

लेकिन कफ़न मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो!!

ऐ मेरे मालिक

तूने गुल को गुलशन में जगह दी,

पानी को दरिया में जगह दी,

पंछियो को आसमान मे जगह दी,

तू उस शख्स को जन्नत में जगह देना,

जिसने मुझे “..नौ..” महीने पेट में जगह दी….!!

“माँ” की एक दुआ जिन्दगी बना देगी,

खुद रोएगी मगर तुम्हे हँसा देगी…

कभी भुल के भी ना “माँ” को रूलाना,

एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी…!!

माँ तेरी याद सताती है मेरे पास आ जाओ,

थक गया हूँ मुझे अपने आँचल में सुलाओ,

उँगलियाँ फेर कर बालों में मेरे,

एक बार फिर से बचपन की लोरियाँ सुनाओ

कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती,

सब कुछ मिल जाता है लेकिन “माँ” नहीं मिलती…

माँ-बाप ऐसे होते हैं दोस्तों जो ज़िन्दगी में फिर नहीं मिलते,

खुश रखा करो उनको फिर देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती.

Jee mei aata hai, waqt se kuch palon ko mei chura lun…

Maa ki god mei ser rakhkar, kuch pal sukoon ke bita lun.

बच्चों को खिलाकर जब सुलादेती है माँ,

तब जाकर थोडा सा सुकोन पाती है माँ,

प्यार कहते हैं किसे ? और ममता क्या चीज़ है ?,

कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी गुज़र जाती है माँ,

चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएँ ,

जब मुसीबत सर पर आती है तो याद आती है माँ.

Shayari in Hindi for Mothers Day

Maa ke bina zindgi viran hoti hain,

Tanha safar me hr rah sunsaan hoti hain,

Zindagi me maa ka hona zarori hain,

Maa ki duaon se hi har mushkil aasaan hoti h

प्यार करना कोई तुमसे सीखे

प्यार कराना कोई तुमसे सीखे

तुम ममता की मूरत ही नहीं,

सब के दिल का एक टुकड़ा हो

मैं कहती, कहता हूँ माँ,

तुम हमेशा ऐसी ही रहना…

|| मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ ||

माँ से रिश्ता ऐसा बनाया जाए,

जिसको निगाहों में बिठाया जाए,

रहे उसका मेरा रिश्ता कुछ ऐसा

वो अगर उदास हो तो हमसे भी मुस्कुराया ना जाए.

|| मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ ||

मंजिल दूर और सफ़र बहुत है,

छोटी सी ज़िन्दगी की फिकर बहुत है,

मार डालती ये दुनिया कब की हमें,

लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत हैं….

मन की बात जान ले जो,

आँखों से पढ़ ले जो,

दर्द हो या चाहे ख़ुशी,

वो हस्ती जो बेपन्ना प्यार करे,

माँ ही तो है जो बच्चो के लिए जिए…..

|| हैप्पी मदर्स डे ||

एक हस्ती है जो जान है मेरी,

जो जान से भी बढ़ कर शान हे मेरी,

रब हुक्म दे तो कर दू सज्दा उसे,

क्यूँ की वो और नही

माँ है मेरी…..

|| हैप्पी मदर डे ||

दास्तान मेरे लाड़-प्यार की बस,

एक हस्ती के गिर्द घूमती है,

प्यार जन्नत से इसलिए है मुझे,

क्योंकि ये भी मेरी माँ के क़दम चूमती है.

