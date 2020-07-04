HCC Vs ECC Dream11 Prediction, Team, Top Picks, Finnish Premier League T20 Live

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The upcoming match of the ongoing Finnish Premier League 2020 will be played between Helsinki Cricket Club (HCC) and Empire Cricket Club (ECC). The HCC vs ECC live match will be played at the Kerava National Cricket Ground in Kerava, Finland. Their 20-overs fixture is scheduled for Saturday, July 4 and will start at 1 PM IST. Here is our HCC vs ECC Dream11 team and HCC vs ECC Dream11 prediction along with the HCC vs ECC Dream11 top picks.
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The ongoing Finnish Premier League 2020 commenced on June 1 and will run till August 23. A total of 55 matches will be played in a round-robin format followed by the knockout fixtures. Eight teams are participating in the tournament and matches will be played across two different venues - Kerava National Cricket Ground and Tikkurila Cricket Ground.
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Zahidullah Kamal, Faheem Nellancheri, Abdul Wahid Qureshi, Adnan Syed, Obaidullah Sadiqui, Aniketh Pushthay, Khalid Rahman Mangal, Ghulam Abbas Butt, Zakiullah Kamal, Abdul Ahad Qureshi, Maneesh Chauhan, Avnish Kumar, Karthik Pavan Vurubandi, Zahoor Khan, Rakesh Bhatia, Venkat Swaroop Achuta, Amrik Bhatia, Abbas Khan, Affan Bin Zafar, Akhil Arjunan, Aminullah Malikzay, Amit Singh, Arun Bhatia, Abrar Mirza, Gautam Bhaskar.
Jonathan Scamans, Zeerak Ijaz, Muhammad Imran, Vanraaj Padhaal, Amjad Sher, Raaz Muhammad, Mahesh Balasaheb Tambe, Ravi Kumar, Abdul Ghaffar, Kushagra Bhatnagar, Shoaib Tahir Qureshi, Udaybhaskar Nandini, Bineet Panda, Richard Savage, Chandra Sekhar, Hemanathan Kumar, Raghavendra Sathyanarayana, Hyde Hytti, Taimoor Yousaf, Vishal Verma, Srihari Gowri Srinivasan, Jo Hadley, Yasir Ali.
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Wicketkeeper – Jonathan Scamans
Batsmen – Muhammad Imran (c), Vanraaj Padhaal, Aniketh Pushthay, Khalid Rahman Mangal
All-rounders – Mahesh Balasaheb Tambe (vc), Amjad Sher, Ghulam Abbas Butt
Bowlers – Kushagra Bhatnagar, Obaidullah Sadiqui, Shoaib Tahir Qureshi
HCC start off as favourites to win the HCC vs ECC live match.
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