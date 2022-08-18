Last Updated:

India Vs Zimbabwe, 1st ODI: Indian Skipper KL Rahul Wins Toss, Opts To Bowl At Harare

Rahul, who is leading the Indian side, is making a comeback after a two-month break following his surgery and recovery from COVID-19.

Written By
Press Trust Of India
India vs Zimbabwe, Zimbabwe vs India, IND vs ZIM, KL Rahul, Deepak Chahar, Regis Chakabva, IND vs ZIM 1st ODI

Image: BCCI/Twitter


India captain KL Rahul won the toss and elected to field against Zimbabwe in the first One-day International at the Harare Sports Club here on Thursday.

Rahul, who is leading the Indian side, is making a comeback after a two-month break following his surgery and recovery from COVID-19.

Also making a long-awaited comeback is pacer Deepak Chahar after recovering from a hamstring injury that he sustained back in February.

Zimbabwe vs India, 1st ODI: Playing XIs

Zimbabwe: Tadiwanashe Marumani, Innocent Kaia, Sean Williams, Wessly Madhevere, Sikandar Raza, Regis Chakabva (capt & wk), Ryan Burl, Luke Jongwe, Bradley Evans, Victor Nyauchi, Richard Ngarava

India: KL Rahul (capt), Shikhar Dhawan, Shubman Gill, Ishan Kishan, Deepak Hooda, Sanju Samson (wk), Axar Patel, Deepak Chahar, Kuldeep Yadav, Prasidh Krishna, Mohammed Siraj

Zimbabwe vs India: Full squads

India: KL Rahul (Captain), Shikhar Dhawan (vice-captain), Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Ishan Kishan (wicket-keeper), Sanju Samson (wicket-keeper), Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Avesh Khan, Prasidh Krishna, Mohd Siraj, Deepak Chahar, Shahbaz Ahmed.

Zimbabwe: Regis Chakabva (captain), Ryan Burl, Tanaka Chivanga, Bradley Evans , Luke Jongwe , Innocent Kaia, Takudzwanashe Kaitano , Clive Madande, Wessly Madhevere, Tadiwanashe Marumani, John Masara, Tony Munyonga , Richard Ngarava , Victor Nyauchi , Sikandar Raza , Milton Shumba , Donald Tiripano. 

Image: BCCI/Twitter

READ | Rohit Sharma on India vs Pakistan clash at Asia Cup: 'A lot has changed since T20 WC 2021'
READ | India vs Zimbabwe Dream11 Prediction:IND vs ZIM 1st ODI confirmed playing XI, fantasy tips
READ | India vs Zimbabwe live streaming: When and where to watch IND vs ZIM 1st ODI LIVE?
READ | Sports Schedule for August 18: India vs Zimbabwe, Durand Cup, Ultimate Kho Kho and more

(Disclaimer: This story is auto-generated from a syndicated feed; only the image & headline may have been reworked by www.republicworld.com)

COMMENT
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com