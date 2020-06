KCC Vs SIG Dream11 Prediction, Team, Top Picks, ECS T10 League Live Game Info

Kista Cricket Club (KCC) will take on Sigtuna CC (SIG) in the league match of the ECS T10 League 2020 on Friday, June 19. The KCC vs SIG live match will be played at the Marsta Cricket Ground in Stockholm. The KCC vs SIG live match will commence at 1:30 PM (IST). Here is a look at our KCC vs SIG Dream11 prediction, the KCC vs SIG match prediction and KCC vs SIG Dream11 team and KCC vs SIG playing 11 that is expected to fetch you the maximum points in the KCC vs SIG live match.

KCC vs SIG Dream11 prediction: Squads for KCC vs SIG Dream11 team

KCC vs SIG Dream11 prediction: KCC vs SIG Dream11 squad: KCC

Fashahid Shah, Kashan Khan, Chandan Khatri, Muhammad Farhan Anwar, Nasir Khan, Arif Zaidi, Rizwan Baig, Aleem Muhammad Siddiqi, Pankaj Kaul, Zubair Abbas, Maqoos Badar, Shahid Nawaz, Muhammad Asif, Junaid Azam, Ahsan Mehmood, Ghazzai Mehdi, Hamza Iqbal, Imran Hussain, Sudharma Srinivasan Damarla, Naeem Ullah Khan.

KCC vs SIG Dream11 prediction: KCC vs SIG Dream11 squad: SIG

Ataullah Saifi, Zulfiqar Kiyani, Muhammad Saad Nawaz, Adil Mahmood Afzal, Abu-Bakr Azhar, Muhammad Abdul Rehman, Umer Waqar, Ahmad Ejaz, Sohaib Atif, Adnan Raza, Shahzaib Hassan, Osama Saleem, Amir Mir, Qurban Ali, Ch-Shaftaz Ahmed, Raja Azhar Mahmood, Arshpreet Singh.

KCC vs SIG Dream11 top picks

Here's our KCC vs SIG Dream11 top picks for the KCC vs SIG Dream11 match -

C Khatri

A Afzal

M Rehman

Q Ali

KCC vs SIG Dream11 prediction: KCC vs SIG Dream11 team likely playing XIs

KCC vs SIG Dream11 prediction: KCC vs SIG Dream11 likely playing XI: KCC

K Khan, M Badar, A Muhammad, S Damarla, M Farhan, F Shah, M Asif, Z Abbas, C Khatri, A Zaidi and N Khan

KCC vs SIG Dream11 prediction: KCC vs SIG Dream 11 likely playing XI: SIG

R Mahmood, A Safi, Z Kiyani, S Hassan, M Nawaz, M Rehman, A Azhar, U Waqar, O Saleem, A Singh and A Raza

KCC vs SIG Dream11 team

KCC vs SIG Dream11 prediction

As per our KCC vs SIG Dream11 prediction, SIG start as favourites.

Note: The KCC vs SIG Dream11 prediction, KCC vs SIG Dream11 top picks and KCC vs SIG Dream11 team is based on our own analysis. The KCC vs SIG Dream11 prediction does not guarantee positive results.

(IMAGE: SIGTUNA CC / INSTAGRAM)