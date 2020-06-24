OLCC Vs ZUCC Dream11 Prediction, Team, Top Picks, ECS T10 St Gallen Live Game Info

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Olten CC (OLCC) will be in action against Zurich Crickets CC (ZUCC) in the third match of the day in the ECS T10 St Gallen tiournament. The match will be played on Wednesday, June 24 at Grundemoos in St Gallen at 4:30 PM IST. Here is a look at our OLCC vs ZUCC Dream11 prediction, OLCC vs ZUCC Dream11 team and OLCC vs ZUCC Dream11 top picks.
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Ijaz Bhagri, Ali Usman, Ali Nayyer, Mohamed Shahid, Gowreesan Navaretnarasa, Tharanitharan Thanabalasingham, Yasotharan Thirnavukarasu, Malyar Stanikzai, Shane Charles, Pratheeparaj, Varothayan, Johnson Diyon, Jeyakanthan Perumal, Shathees Thanasegaram, Nalinambika Kumar, Rizwan Izzadeen, Mohamed Peer, Roshanth Karunamoorthy, Sufiyan Mohamed, Hamad Khan, Arbab Khan, Ravindrakumar Damotharam
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Nicholas Henderson, James West, Baljit Singh, Gokul Das, Wafadar Wahidzai, Brijesh Luthra, Khawar Awan, Abdullatif Safi, Noorkhan Ahmadi, Gushalavan Santhirasekaran, Dayn Pariaug, Eden Wardle, Elankeeran Raveendran, Abdullah Zahir, Attaullah Ahmadzai, Suleman Ali-Khan and Nawroz Jabarkheel
European Cricket Network and Cricket Switzerland announce Dream11 European Cricket Series St. Gallen https://t.co/h9am0RNmvK— CricketSwitzerland (@CricketSwiss) June 12, 2020
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Here's our OLCC vs ZUCC Dream11 top picks for the OLCC vs ZUCC Dream11 match
M Stanikzai
M Shahid
A Usman
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Y Thirnavukarasu, M Shahid, T Thanabalasingham, A Usman, P Ratnarajah Varothayan, M Kamran, Ali Nayyer, G Navaretnarasa, M Stanikzai, S Thanasegaram and K Nalinambika
N Henderson, J West, B Singh, A Safi, N Ahmadi, G Santirasekaran, D Pariaug, E Raveendran, E Wardle, A Zahir and S Ali Khan.
As per our OLCC vs ZUCC Dream11 prediction, OLCC are favourites to win this match.
(IMAGE: CRICKET SWITZERLAND / TWITTER)