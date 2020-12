ANK Vs BES Dream11 Prediction, Top Picks, Team, Turkish Super Lig 2020-21 Match Preview

Ankaragucu host Besiktas in Round 14 of the ongoing Turkish Super Lig on Thursday. The match is set to be played at Eryaman Stadyumu, Ankara on 24th December and kick-off at 09:30 PM according to IST. Let's have a look at ANK vs BES Dream11 prediction, ANK vs BES match prediction, and other match details

ANK vs BES Dream11 team (Squads)

Ankaragucu- Korcan Celikay,Orkan Cinar, Ricardo Henrique, Yigit Kafkasyali, Arda Belen, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, Tiago Pinto, Gerson Rodrigues, Mahmut Akan, Michal Pazdan, Ante Kulusic, , Cebrail Karayel, Gelmin Rivas, Alperen Kuyubasi, Fatih Tultak, Ugut Samet Unalir, Sedat Agcay, Mehmet Sak, Ezequiel Scarione, Héctor Canteros, Ricardo Faty, Ender Aygören, Konrad Michalak, Aydin Karabulut, Saba Lobzhanidze, Oguzhan Orhan, Daniel Lukasik, Mahmut Altinkaya, Milos Stanojevic, Stelios Kitsiou, Mert Aydeniz, Atila Turan, Suat Kaya, Nduka Ozokwo, Muhammed Karabay, Dever Orgill, Burak Evren, Ilhan Parlak, Sitki Ferdi Imdat, Berke Gurbuz, Zaur Sadayev, Ricardo Friedrich, Wilfred Moke

Besiktas- Enzo Roco, Loris Karius, Kayacan Erdogan, Ersin Destanoglu, Utku Yuvakuran, Víctor Ruiz, Douglas , Rebocho, Domagoj Vida, Cyle Larin, Ridvan Yilmaz, Kerem Kalafat,Jeremain Lens, , Kartal Kayra Yilmaz, Gökhan Gönül, Mertcan Acikgoz,Almos Kaan Kalafat, Ahmet Gulay,Kevin-Prince Boateng, Dorukhan Tokoz,Georges-Kévin Nkoudou,, Guven Yalcin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dogukan Ozkan, Ilkay Isler, Emre Yildiz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby , Tyler Boyd, Burak Yilmaz, Mehmet Umut Nayir

ANK vs BES playing 11

Ankaragucu- Zvonimir Sarlija ,Turan , Stelios Kitsiou ,Saba Lobzhanidze, Erdi Dikmen , Tiago Pinto , Atakan Ridvan Cankaya , Endri Cekici Emre Güral, Ricardo Friedrich, Ender Aygören

Besiktas- Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida , Welinton, Atiba Hutchinson , Ridvan Yilmaz, Souza, Bernard Mensah, Vincent Aboubakar, Georges-Kévin Nkoudou, Cyle Larin

ANK vs BES Dream11 team

Goalkeeper- Ricardo Friedrich

Defenders- Michal Pazdan, Turan, Stelios Kitsiou, Erdi Dikmen , Zvonimir Sarlija

Midfielders- Atiba Hutchison, Tiago Pinto, Rachid Ghezzal

Forwards- Cyle Larin, Vincent Aboubakar

ANK vs BES Dream11 team top picks

Captain- Vincent Aboubakar or Ricardo Friedrich

Vice-Captain - Michal Pazdan or Cyle Larin

ANK vs BES match prediction

Besiktas are likely to walk away as winners at the end of the match with the visitors consist of a strong squad that can glide as the hosts in the match.

Note: The above ANK vs BES Dream11 prediction, ANK vs BES Dream11 team, and top picks are based on our own analysis. The ANK vs BES Dream11 Team and ANK vs BES playing 11 do not guarantee positive results.