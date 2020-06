AVE Vs BEL Dream11 Prediction, Team, Top Picks, Primeira Liga Live

Desportivo Aves will face Belenenses in their next Primeira Liga clash at the Estadio do Clube Desportivo das Aves Stadium.

Desportivo Aves are currently on the 18th spot of the Primeira Liga points table, whereas Belenenses occupy 13th place. AVE vs BEL will commence on Friday night (Saturday, June 6, 1:45 am IST). Fans can play the AVE vs BEL Dream11 prediction game on the fantasy gaming app – Dream11. Here is the AVE vs BEL Dream11 prediction, AVE vs BEL Dream11 top picks and AVE vs BEL Dream11 team.

AVE vs BEL Dream11 team

AVE vs BEL Dream11 top picks

Welinton Junior (Captain) Mehrdad Mohammadi (Vice-captain) Falcao Carolino Lica André Santos Tiago Esgaio

Squads for the AVE vs BEL Dream11 team

AVE vs BEL Dream11 team: Desportivo Aves

Dimitar Sheytanov, Raphael Lopes, Fábio, Andrej Simunec, Helder Balde, Adam Dzwigala, Adi Mehremic, Bruno de Abreu Barbosa, Jaílson, Oumar Diakhité, Ricardo Mangas, Afonso, Bruno Lourenco, Mato Milos, Pedro Soares, Cláudio Tavares, Ruben, Pedro Delgado, Zidane Banjaqui, Aaron Tshibola, Falcao Carolino, Jonathan Buatu, Ablaye Faye, Bruno Araujo Morais, José Varela, Estrela, Assimiou Touré, Bruno Riberio, Peu, Marius Mouandilmadji, Miguel Gonçalves Silva, Mehrdad Mohammadi, Ruben Macedo, Maximiano, Welinton Júnior, Arthur Yamga

AVE vs BEL Dream11 team: Belenenses

Jose Filipe Mendes, Hervé Kouakou Koffi, João Manuel Silva Monteiro, Ricardo Ferreira, André Moreira, Eduardo Kau, Francisco Varela, Ruben Lima, Diego Rocha, Hakim Ouro-Sama, Diogo Calila, Nilton Varela Lopes, Chima Akas, Tomás Ribeiro, Luis Silva, Gonçalo Silva, Luca Van Der Gaag, Ivan Gato Alves Dias, Show, Lica, Chahreddine Boukholda, Tiago Esgaio, Salo Agrelos, Silvestre Varela, Thibang Phete, André Santos, Nuno Pina, Danny Henriques, Sphephelo Sithole, Tomás Castro, Imad Faraj, Robinho, Mateo Casierra, Alhassane Keita, Charles-Andreas Brym, Nuno Coelho, Marco Matias, Edi Semedo

AVE vs BEL Dream11 prediction

Our AVE vs BEL Dream11 prediction is that Belenenses will win this game.

Note: The AVE vs BEL Dream11 prediction, AVE vs BEL Dream11 top picks and AVE vs BEL Dream11 team is based on our own analysis. The AVE vs BEL Dream11 prediction does not guarantee positive results.