DFB Pokal Live: Bayern Munich Vs Eintracht Frankfurt Live Streaming Details, Team News

Bayern Munich will play Eintracht Frankfurt in the semi-final of DFB Pokal this week. The match will be played at the Allianz Arena on Wednesday, June 10 at 8:45 pm local time (Thursday, 12:15 am IST). Here are the Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt live streaming details, DFB Pokal live, DFB Pokal schedule and other details of the game.

DFB Pokal live: Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt live streaming details

The Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt live streaming and broadcast will not be available in India. Here are the other Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt live streaming details:

Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt live streaming Venue: Allianz Arena Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt live streaming date: Wednesday, June 10 Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt live streaming time: 12.15 am IST

DFB Pokal live: Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt live preview

DFB Pokal live: Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt team news

DFB Pokal live Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt team news: Bayern Munich full squad

Ron-Thorben Hoffmann, Christian Fruchtl, Sven Ulreich, Manuel Neuer, Alphonso Davies, Lukas Mai, Benjamin Pavard, Alvaro Odriozola, Lucas Hernandez, David Alaba, Jerome Boateng, Oliver Batista Meier, Sarpreet Singh, Mickael Cuisance, Corentin Tolisso, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Thiago Alcantara, Serge Gnabry, Javi Martinez, Ivan Perisic, Leon Dajaku, Jann-Fiete Arp, Robert Lewandowski, Thomas Muller.

DFB Pokal live Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt team news: Eintracht Frankfurt full squad

Felix Wiedwald, Jan Zimmermann, Frederik Ronnow, Kevin Trapp, Nils Stendera, Evan Ndicka, Lucas Torro, Sahverdi Cetin, Marco Russ, Timothy Chandler, David Abraham, Stefan Ilsanker, Martin Hinteregger, Almamy Toure, Gelson Fernandes, Makoto Hasebe, Erik Durm, Rodrigo Zalazar, Marijan Cavar, Daichi Kamada, Dominik Kohr, Danny da Costa, Djibril Sow, Sebastian Rode, Jonathan De Guzman, Patrick Finger, Goncalo Paciencia, Mijat Gacinovic, Bas Dost, Andre-Silva

DFB Pokal live: Final schedule

The final of DFB Pokal will be played on July 4 in Berlin. Bayer Leverkusen have already reached the finals courtesy of the win over Saarbrucken.

