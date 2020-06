BEL Vs VIT Dream11 Prediction, Team, Top Picks, Schedule, Primeira Liga Live Game Info

Belenenses face-off against Vitoria Guimares SC in the Portuguese Primeira Liga on Thursday, June 11, 2020. The match will be played at the Estadio Joao Cardoso on Thursday with a kick-off time of 11:30 PM IST. Belenenses are 13th in the league standings while Vitoria Guimares are sixth in the league table. Fans can play the BEL vs VIT prediction game on the fantasy gaming app – Dream11. Here is the BEL vs VIT Dream11 prediction, the BEL vs VIT Dream11 top picks and BEL vs VIT Dream11 team.

BEL vs VIT Dream11 team and match schedule

BEL vs VIT Dream11 prediction

BEL vs VIT Dream11 prediction - Belenenses squad

Jose Filipe Mendes, Hervé Kouakou Koffi, João Manuel Silva Monteiro, Ricardo Ferreira, André Moreira, Eduardo Kau, Francisco Varela, Ruben Lima, Diego Rocha, Hakim Ouro-Sama, Diogo Calila, Nilton Varela Lopes, Chima Akas, Tomás Ribeiro, Luis Silva, Gonçalo Silva, Luca Van Der Gaag, Ivan Gato Alves Dias, Show, Lica, Chahreddine Boukholda, Tiago Esgaio, Salo Agrelos, Silvestre Varela, Thibang Phete, André Santos, Nuno Pina, Danny Henriques, Sphephelo Sithole, Tomás Castro, Imad Faraj, Robinho, Mateo Casierra, Alhassane Keita, Charles-Andreas Brym, Nuno Coelho, Marco Matias, Edi Semedo.

BEL vs VIT Dream11 prediction - Vitoria Guimares squad

Douglas, Jhonatan, Aboubakar Ouattara, Miguel Silva, Tiago Martins, Pedrão, Frederico Venâncio, Valerii Bondarenko, Víctor García, Falaye Sacko, Florent Hanin, Easah Suliman, Lucas Soares, Mascarenhas, Romain Correia, Lucas Evangelista, João Teixeira, André, Diogo Rochinha, Ibrahim Blati Touré, Marcus Edwards, Mikel Agu, Alhassan Wakaso, Denis Poha, Joseph Amoah, Andre Almeida, Pepe, Davidson, Elias Abouchabaka, Ola John, Léo Bonatini, João Pedro, Jefferson Encada, Abdul-Aziz Yakubu, Nuno Filipe Ribeiro Teixeira, Bruno Duarte

BEL vs VIT Dream11 prediction

Date - Thursday, June 11

Kickoff time - 11:30 PM IST

Venue - Estadio Nacional do Jamor, Lisbon

BEL vs VIT Dream11 team: BEL vs VIT Dream11 top picks

Here are the BEL vs VIT Dream11 top picks that are expected to fetch maximum points:

Goalkeeper: K Koffi

Defenders: N Varela, A Ribeiro Almeida, V Bondarenko, F Hanin

Midfielders: A Santos, D Pereira, J Teixeira ((VC)

Forwards: L Carlos, B Duarte (C), M Edwards

BEL vs VIT Dream11 prediction

Vitoria Guimares start as favourites against Belenenses in the Portuguese Primeira Liga on Thursday.

Note: Please keep in mind that these BEL vs VIT Dream11 top picks are made on the basis of our own analysis. The BEL vs VIT Dream11 team does not guarantee positive results.

