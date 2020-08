CC Vs CF Dream11 Prediction, Team, Top Picks, MLS Is Back Live Game Info

Columbus Crew SC will be up against Chicago Fire FC in the upcoming clash of MLS is Back tournament at MAPFRE Stadium. The CC vs CF matchup will commence on Thursday, August 20 (Friday, August 21 at 5 AM IST). Fans can play the CC vs CF Dream11 prediction game on the fantasy sports app - Dream11. Here is our CC vs CF Dream11 prediction, CC vs CF Dream11 top picks and CC vs CF Dream11 team.

CC vs CF Dream11 prediction: CC vs CF Dream11 team

CC vs CF live: CC vs CF top picks

Gyasi Zardes (Captain) Lucas Zelarayan (Vice-captain) Youness Mokhtar Robert Beric Mauricio Pineda Jonathan Bornstein

CC vs CF live: Probable CC vs CF playing 11

Columbus Crew SC: Andrew Tarbell, Aboubacar Keita, Jonathan Mensah, Milton Valenzuela, Harrison Afful, Lucas Zelarayan, Artur, Darlington Nagbe, Gyasi Zardes, Pedro Santos, Luis Diaz

Chicago Fire FC: Kenneth Kronholm, Mauricio Pineda, Francisco Calvo, Boris Sekulic, Alvaro Medran, Fabian Herbers, Gaston Gimenez, Jonathan Bornstein, Przemyslaw Frankowski, Robert Beric, Ignacio Aliseda

CC vs CF live: Full squad list

Columbus Crew SC (CC): Matt Lampson, Andrew Tarbell, Eloy Room, Aboubacar Keita, Vito Wormgoor, Chris Cadden, Hector Jimenez, Josh Williams, Milton Valenzuela, Harrison Afful, Jonathan Mensah, Waylon Francis, Grant Lillard, Aidan Morris, Sebastian Berhalter, Lucas Zelarayan, Luis Diaz, Derrick Etienne, Artur, Darlington Nagbe, Emmanuel Agyenim Boateng, Miguel Berry, Youness Mokhtar, Fanendo Adi, Pedro Santos, Jordan Hamilton, Gyasi Zardes

Chicago Fire FC (CF): Chris Brady, Gabriel Slonina, Kenneth Kronholm, Connor Sparrow, Robert Shuttleworth, Mauricio Pineda, Nicholas Slonina, Miguel Angel Navarro, Jonathan Bornstein, Andre Reynolds, Johan Kappelhof, Wyatt Omsberg, Boris Sekulic, Francisco Calvo, Brian Gutierrez, Luka Stojanovic, Gaston Gimenez, Alex Monis, Javier Casas, Allan Rodriguez, Djordje Mihailovic, Brandt Bronico, Jeremiah Gutjahr, Mike Azira, Fabian Herbers, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Medran, Elliot Collier, Ignacio Aliseda, CJ Sapong, Robert Beric

Our CC vs CF Dream11 prediction is that Chicago Fire will win this game.

Note: The CC vs CF Dream11 prediction and CC vs CF Dream11 team is based on our own analysis. The CC vs CF Dream11 prediction does not guarantee positive results.

(Cover image source: Columbus Crew SC/Instagram)