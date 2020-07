RBK Vs ROS Dream11 Prediction, Team News, Top Picks, Russian Premier League Live Game Info

Rubin Kazan will take on FC Rostov in the 29th round of league fixtures. The match is an important one for FC Rostov if they want to keep their European football hopes alive. Here is the RBK vs ROS Dream11 prediction, RBK vs ROS Dream11 team news, RBK vs ROS Dream11 top picks, RBK vs ROS Dream11 schedule and RBK vs ROS Dream11 preview.

RBK vs ROS Dream11 prediction: RBK vs ROS Dream11 schedule

Venue: Kazan Arena

Date: Thursday, July 16, 2020

Time: 8:30 PM IST

RBK vs ROS Dream11 prediction: RBK vs ROS Dream11 preview

Rubin Kazan find themselves in 11th place and will be looking to win the game to move away further away from the relegation zone. The club come into the RBK vs ROS game on the back of a four-game unbeaten run. FC Rostov, on the other hand, find themselves in 5th place. FC Rostov will be looking to bounce back from their last game, where they lost 2-1 to FC Ufa.

RBK vs ROS Dream11 prediction: Squads for RBK vs ROS Dream11 team

FK Rubin Kazan (RBK): David Volk, Yuri Dyupin, Ivan Konovalov, Nikita Yanovich, Aleksey Gorodovoy, Konstantin Pliev, Silvije Begic, Filip Uremovic, Vladimir Granat, Pablo Santos, Oleg Danchenko, Vladislav Mikushin, Ilya Agapov, Danil Stepanov, Nikolay Poyarkov, Ilya Samoshnikov, Carl Starfelt, Vyacheslav Podberezkin, Darko Jevtic, Igor Konovalov, Zuriko Davitashvili, Dmitri Tarasov, Pavel Mogilevets, Khvicha Kvaratskhelia, Denis Makarov, Oliver Abildgaard, Maksim Sedov, Nikita Makarov, Soltmurad Bakaev, Aleksandr Tashaev, Aleksandr Zuev, Ivan Ignatyev, Evgeni Markov

Rostov (ROS): Baburin Yegor, Sergey Pesjakov, Denis Popov, Daniil Frolkin, Vadim Lukyanov, Danila Vedernikov, Dennis Hadzikadunic, Arsenii Logashov, Alexey Kozlov, Maksim Osipenko, Evgeni Livadnov, Maksim Rudakov, Dmitriy Chistyakov, Roman Eremenko, Ivelin Popov, Pavel Mamaev, Alexey Ionov, Danil Glebov, Mathias Normann, Khoren Bayramyan, Vladimir Medvedz, Eugeny Chernov, Evgeny Cherkes, Danila Proshliakov, Eldor Shomurodov, Baktiyor Zainutdinov, Aleksandr Saplinov, Aleksandr Dolgov

RBK vs ROS Dream11 team: Predicted 11

Rubin Kazan: Dyupin,Zuev,Santos,Starfelt,Uremovic,Abildgaard,Konovalov,Kavaratskeil,Jevtic,Makarov,Ignatyev

FC Rostov: Pesjakov,Logashov,Osipenko,Hadzikadunic,Chernov,Glebov,Ionov,Mame,Popov,Zainutdinov,Shomurodov

RBK vs ROS Dream11 prediction: RBK vs ROS Dream11 team

Слуцкий против Карпина, «Рубин» против «Ростова»🔥



Футбольный клуб «Ростов» в рамках 29-го тура сыграет против казанского «Рубина». Встреча состоится сегодня, 16 июля, в 18:00 на стадионе «Ак Барс Арена».https://t.co/l0EnNT4jHM#РубинРостов pic.twitter.com/7ylgjt1BUd — Football Club Rostov (@rostovfc) July 15, 2020

Here is the RBK vs ROS Dream11 team that will help you fetch the maximum points.

Captain: Eldor Shomurodov

Vice-captain: Aleksey Ionov

Goalkeeper: Dyupin

Defenders: Chernov, Uremovic, Zuev

Midfielders: Popov, Jevtic, Kavaratskeil, Konovalov

Forwards: Ionov, Shomurodov, Ignatyev

RBK vs ROS Dream11 prediction: RBK vs ROS Dream11 top picks

Here are the RBK vs ROS Dream11 top picks that will help you fetch the maximum points.

Rubin Kazan: Yuri Dyupin, Aleksandr Zuev, Khvicha Kvaratskheila

FC Rostov: Eldor Shomurodov, Aleksey Ionov, Ivelin Popov

RBK vs ROS Dream11 prediction

FC Rostov are the favourites to win this game.

Note: The RBK vs ROS Dream11 prediction is based on our own analysis. The RBK vs ROS Dream11 team selection and RBK vs ROS Dream11 top picks do not guarantee a 100% result in your game.

Image Courtesy: instagram/fcrk, instagram/fcrostov