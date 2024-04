Advertisement

The much awaited moment finally here as tonight can mark for the first time in eleven years that someone other than Bayern Munich can win the Bundesliga title.

The Bundesliga 2024 league leaders Bayer Leverkusen will take on Werder Bremen at home. Xabi Alonso's Leverkusen are just three points away from the title and a win against Werder Bremen will mean that Bayer Leverkusen will be crowned the Champions of Bundesliga in 2024.

Advertisement

Ahead of the start of the match, let's find out how to watch the match live.

Also Read | Lionel Messi scores 5th goal and has an assist in Inter Miami's 3-2 win

Advertisement

What date will the Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 match be played?

Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 will be played on Sunday, April 14, 2024.

Advertisement

Where will the Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 match be played?

Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 will be played at the BayArena.

Advertisement

At what time Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 Bundesliga 2023-24 match will kick-off?

Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 match will kick start at 9:00 PM IST.

Advertisement

How to watch the Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 live telecast?

Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 will be televised on the Sony Sports network.

Advertisement

Also Read | Gibbs-White scores against former club

How to watch Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 live streaming in India?

Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 will be streamed live on the Sony Liv app and website in India.

How to watch Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 live streaming in the USA?

Fans in the USA can watch Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 live streaming on ESPN + app and Fubo TV.

How to watch Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 live streaming in the UK?

Fans in the UK can watch Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 on Sky Go app.

How to watch Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 live streaming in Australia?

Fans in Australia can watch Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24 live on Bein Sports connect app

What are the Predicted Line-ups for Bayer Leverkusen vs Werder Bremen, Bundesliga 2023-24, Bundesliga 2023-24 match?

Bayer Leverkusen: Manager - Xabi Alonso

Hradecky; Kossounou, Tah, Piero Hincapie, Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Hofmann; Boniface

Advertisement



Werder Bremen: Manager - Ola Werner

Dudu; Malatini, Gross, Veljkovic; Weiser, Schmid, Lynen, Bittencourt, Agu; Woltemade, Kownacki



Advertisement