Oct 12, 2025

Khushi Srivastava

Alia Bhatt Goes Down Memory Lane As She Shares BTS Photos Of Jigra Ft. Vedang Raina

Alia Bhatt took to her Instagram handle and treated fans to a bunch of unseen pictures from the shoot of Jigra.

She posted the carousel with a long note on Instagram.

She thanked the maker, Vasan Bala, and other cast members for the movie.

She shared candid moments with Vedang Raina, Karan Johar and other members of the team.

Jigra centres around the powerful bond between a sister and her brother, with the sister, played by Alia Bhatt, willing to go to any lengths to protect him.

While this emotional core keeps the film anchored, it struggled at the box office with ambiguity in the storyline and an unsatisfactory, stretched climax.

However, in a recent award event, Alia Bhatt won Best Actress for the movie.

She is currently working on Sanjay Leela Bhansali's Love & War, co-starring Vicky Kaushal and husband Ranbir Kapoor.

