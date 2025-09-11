Sep 11, 2025

Demon Slayer Infinity Castle Guide: Everything You Need To Watch Before Movie In Order

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 - Unwavering Resolve Arc

This is where it all begins. Tanjiro’s family tragedy sets the stage, Nezuko becomes a demon, and Tanjiro joins the Demon Slayer Corps. 

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 2 - Mugen Train Arc

It picks up right after Season 1, with Tanjiro, Inosuke, and Zenitsu boarding the train for a dangerous mission.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 2 (Part 2)

After the train, the group heads to a glamorous city full of lights, secrets, and demons. 

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 3 - Swordsmith Village Arc

Tanjiro visits the hidden Swordsmith Village to repair his sword. But danger follows. He meets new Hashira and faces powerful Upper Rank demons.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 4 - Hashira Training Arc

This is the final setup before the big battle. Tanjiro and his friends undergo intense training with all the Hashira to prepare for war.

