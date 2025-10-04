Oct 04, 2025

Khushi Srivastava

Kendall Jenner Closes Schiaparelli Show In Risque Sheer Dress

Kendall Jenner Closes Schiaparelli Show In Risque Sheer Dress

The lights dimmed at the Pompidou Centre in Paris, and Daniel Roseberry’s latest vision for Schiaparelli was unveiled like a dream.

Source: X

Kendall Jenner Closes Schiaparelli Show In Risque Sheer Dress

Kendall Jenner emerged from the dark in a look that seemed to blur the line between body and art.

Source: x

Kendall Jenner Closes Schiaparelli Show In Risque Sheer Dress

She was a silhouette, the next a sculpture in motion.

Source: X

Kendall Jenner Closes Schiaparelli Show In Risque Sheer Dress

Kendall Jenner closed the Spring/Summer 2026 show wearing a floor-length gown made entirely of sheer black tulle, delicately embroidered with goat-hair polka dots.

Source: x

Kendall Jenner Closes Schiaparelli Show In Risque Sheer Dress

The see-through silhouette, with its barely-there sweetheart neckline and asymmetrical hem, moved fluidly with each step. 

Source: x

Kendall Jenner Closes Schiaparelli Show In Risque Sheer Dress

The look was part of Roseberry’s collection titled Dancer in the Dark, reimagining Elsa Schiaparelli’s surrealist legacy through a modern, kinetic lens.

Source: X

Related Stories: