Oct 13, 2025

Associated Press Television News

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

People gather at a plaza known as the hostages square in Tel Aviv, Israel, Monday, Oct. 13, 2025, before the release of Israeli hostages held in Gaza

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

A Jewish man wears a kippah printed with the image of U.S. President Donald Trump during a gathering at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

People gather at a plaza known as the hostages square in Tel Aviv, Israel

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

People react in anticipation of the release of Israeli hostages held in Gaza during a gathering at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

Family and friends of Israeli hostage Bar Kupershtein celebrate as they await the release of Kupershtein and other hostages from Hamas captivity in Gaza, in Holon, Israel

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

People react as they gather to watch a live broadcast of Israeli hostages released from Gaza at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

People gather at a plaza known as the hostages square in Tel Aviv, Israel

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

People react as they gather to watch a live broadcast of Israeli hostages released from Gaza at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

Family and friends of Israeli hostage Bar Kuperstein react as they watch the live broadcast of hostages being released from Hamas captivity in Gaza, in Holon, Israel

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

A woman holds an image of U.S. President Donald Trump during a gathering at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel

Source: AP

Israelis Celebrate Return Of Hostages After Ceasefire In Gaza; See Pics

People react as they gather to watch a live broadcast of Israeli hostages released from Gaza at a plaza known as hostages square in Tel Aviv, Israel

Source: AP

Related Stories: