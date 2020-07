World Population Day Slogans In Hindi That You Can Recite To Spread Awareness

World Population Day is celebrated annually on July 11, in order to raise awareness about the rising global population issues. The day was invented by the Governing Council of the United Nations Development Programme, back in 1989. It was initiated in the public interest of the Five Billion Day that took place on July 11, 1987, which meant that the initiative was taken when the world's total population had reached five billion.

The major goal of World Population Day is to increase the awareness of various population issues. This also includes the importance of human rights, gender equality, family planning, poverty, and maternal health. With all that said now, read on to know the World Population Day slogans in Hindi:

World Population Day Slogans in Hindi

हिन्दू, मुस्लिम, सिख ईसाई, छोटे परिवार में सब की भलाई।

जब जनसँख्या पर लगाम होगा, तभी तो पुरे विश्व में भारत का नाम होगा।

हमारे शिक्षा का मतलब क्या है, जब देश में जनसँख्या की समस्या है।

जनसँख्या बिस्फोट से विनाश आएगा और सब कुछ अपने साथ ले जायेगा।

आबादी को ऐसे ना बढ़ाओ, पृथ्वी को जनसंख्या से ऐसे ना दबाओ।

परिवार नियोजन का बनाओ हौसला, आबादी नियंत्रण को लेकर लो महत्वपूर्ण फैसला।

परिवार नियोजन का अपनाओ उपाय, लिखो तरक्की का नया अध्याय।

पृथ्वी पर बढ़ती आबादी का बोझ ना डालो, इसके परिणामों से बच जाओगे यह वहम ना पालो।

परिवार नियोजन है तरक्की का आधार, इसे अपनाकर करो बेहतर भविष्य का सपना साकार।

परिवार नियोजन को अपनाओ, पृथ्वी को बचाओ।

विश्व को बढ़ती आबादी की समस्या के प्रति जगाना है, दुनिया भर में तरक्की का यह संदेश फैलाना है।

बढ़ती आबादी है विनाश का दूसरा नाम, इसलिए है यह जरुरी की आबादी वृद्धि को लेकर करो रोकथाम।

बच्चों को ईश्वर का उपहार ना बताओ, आबादी को बढ़ाकर प्रकृति का उपहास ना उड़ाओ।

बढ़ती आबादी से खत्म हो रहे संसाधन, रोको इसे नही तो पृथ्वी हो जायेगी निर्जन।

हम दो हमारे दो के पाठ को अपनाओ, जीवन को तरक्की की ओर ले जाओ।

जीवन में लिखो तरक्की अध्याय, परिवार नियोजन का करो उपाय।

बढ़ती आबादी है दुखो का कारण, परिवार नियोजन कर करों इसका निवारण।

बढ़ती आबादी एक दिन बनेगी बर्बादी का कारण, जनसंख्या नियंत्रण करके करो इसका निवारण।

यदि कोई चीज हद से ज्यादे हो जाये तो हानिकारक होती है, यह बात जनसंख्या पर भी लागू होती है।

यदि हमने जनसंख्या नियंत्रण का उपाय नही किया, तो पृथ्वी पर जीवन का विनाश होने से कोई नही रोक पायेगा।

यदि हमें पृथ्वी के संसाधनो की रक्षा करनी है तो जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है।

जीवन को खुशहाल बनाओ, बढ़ती आबादी पर रोक लगाओ।

पृथ्वी ही है मनुष्य का स्वर्ग, घोर जनसंख्या वृद्धि से इसे ना बनाओ नर्क।

स्वस्थ जीवन खुशहाल परिवार, हम दो हमारे दो हैं इसका आधार।

बढ़ती आबादी लाती है त्रासदी, जनसंख्या नियंत्रण करके हम खुशियां प्राप्त कर सकते है सौ फिसदी।