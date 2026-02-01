Feb 01, 2026

Khushi Srivastava

All 9 Saree Looks Of Finance Minister Nirmala Sitharaman For Union Budget Presentation

2026: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree

For the 2026 Budget presentation, Nirmala Sitharaman arrived in a purple Kattam Kancheevaram saree with a muted gold-brown checks border and rooted in tradition, paired with minimal jewellery.

Source: X

2025: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree

For the 2025 Budget, the Finance Minister chose an off-white handloom saree adorned with fish-themed Madhubani motifs and golden borders, created by Padma awardee artist Dulari Devi.

Source: X

2024: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree

In early 2024, she wore a blue tussar silk with kantha handiwork graced her interim Budget appearance, blending rustic hand-painted motifs with the understated elegance tussar silk is known for.

Source: X

2024: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree

Later that year, for the full Budget, Nirmala Sitharaman opted for a white silk with a purple-gold border, classic colours that spoke of balance and optimism

Source: X

2023: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree

In 2023, the finance minister presented the budget in a red and black saree with a temple border and Kasuti embroidery. The look reflected Karnataka’s rich and traditional weaving heritage.

Source: x

2022: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree

During the 2022 budget, the economist paired earthy tones with subtle detailing. A rustic Bomkai saree from Odisha brought depth and warmth.

Source: X

2021: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree

Nirmala Sitharaman wore a red and off-white silk Pochampally ikat saree from Telangana during the 2021 Union Budget presentation.

Source: x

2020: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree

In a year shaped by the pandemic’s economic impact, the Finance Minister chose a bright yellow-gold silk, a colour traditionally associated with prosperity and hope.

Source: X

2019: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree

Nirmala Sitharaman chose a graceful pink Mangalgiri silk saree with a golden border for her debut Budget in 2019.

Source: X

