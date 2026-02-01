All 9 Saree Looks Of Finance Minister Nirmala Sitharaman For Union Budget Presentation

Feb 01, 2026Khushi Srivastava
2026: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree
2025: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree
2024: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree
2023: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree
2022: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree
2021: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree
2020: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree
2019: Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Day Saree
