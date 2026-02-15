Maha Shivratri 2026 Special: Know The 12 Jyotirlingas And Their Locations

Feb 15, 2026Shreya Pandey
Somnath Jyotirlinga (Gujarat)
Kedarnath Jyotirlinga (Uttarakhand)
Kashi Vishwanath Jyotirlinga (Uttar Pradesh)
Mahakaleshwar Jyotirlinga (Madhya Pradesh)
Mallikarjuna Jyotirlinga (Andhra Pradesh)
Omkareshwar Jyotirlinga (Madhya Pradesh)
Rameshwar Jyotirlinga (Tamil Nadu)
Trimbakeshwar Jyotirlinga (Maharashtra)
Bhimashankar Jyotirlinga (Maharashtra)
Baidyanath Jyotirlinga (Jharkhand)
Nageshwar Jyotirlinga (Gujarat)
Grishneshwar Jyotirlinga (Maharashtra)
