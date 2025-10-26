Updated 26 October 2025 at 17:11 IST
Earnings Next Week: Over 300 Companies To Announce Q2 Results, Including Adani Green, Mazagon, PNB, Maruti, ITC
As the Indian stock market rides high on the wave of earnings announcements, the next week is set to crank up the thrill with more than 300 companies unveiling their Q2 FY25 scorecards-think everything from powerhouse banks to green energy pioneers.
The Indian stock market is buzzing with excitement as the earnings season rolls on, and the upcoming week promises to keep the momentum going with over 300 companies gearing up to share their Q2 FY25 results.
Major Names Worth Keeping an Eye on
Big names like Adani Green Energy and Adani Total Gas (Renewable Energy and City Gas Distribution), Mazagon Dock Shipbuilders (Defence PSU), Jindal Steel Limited and Steel Authority of India Ltd (Steel), Mahindra & Mahindra Financial Services and Shriram Finance Ltd (NBFC), Coal India (Mining), Larsen & Toubro (Engineering & Construction), Hindustan Petroleum Corporation Ltd and Bharat Petroleum Corporation Ltd (Oil & Gas), GAIL (India) Ltd (Gas & Energy), Cipla Ltd (Pharmaceuticals), DLF Ltd (Real Estate), Maruti Suzuki India (Automotive), Canara Bank and Bank of Baroda (Banking), Tata Chemicals Ltd and JK Cement Ltd (Chemicals and Cement), and SBFC Finance Ltd (NBFC) are all on the list.
From banking powerhouses to renewable energy trailblazers, NBFCs to auto giants, this diverse lineup spans a wide range of sectors shaping India’s economic landscape-definitely worth keeping an eye on!
Earnings Next Week
J. K. Cement
Central Depository Services Ltd
Tata Chemicals
Urban Company
Netweb Technologies India
SBFC Finance
Indraprastha Medical Corporation
Orient Cement
Taj GVK Hotels & Resorts
Sanghi Industries
Dolphin Offshore Enterprises (I)
Salzer Electronics
GNA Axles
Andhra Petro
AMJ Land
Shree Pacetronix
BLB
Transcorp International
Incap
Zensar Technologies
Shriram Finance
Patanjali Foods
Schaeffler India
Phoenix Mills
Sammaan Capital
R R Kabel
Prism Johnson
Strides Pharma Science
Northern Arc Capital
Tatva Chintan Pharma Chem
NOCIL
Saint-Gobain Sekurit
Nitta Gelatin India
Zenotech Laboratories
Sahyadri Industries
Panasonic Energy India Company
Scan Steels
Trustedge Capital
Teesta Agro Industries
The Phosphate Company Limited
Maruti Suzuki India
GAIL India
Godrej Consumer Products
Dr Lal PathLabs
Jubilant Pharmova
Intellect Design Arena
Medplus Health Services
Mahindra Lifespace Developers
Equitas Small Finance Bank
Mahindra Holidays and Resorts India
LG Balakrishnan and Brothers
IFB Agro Industries
Emkay Global Financial Services
Dwarikesh Sugar Industries
Emami Paper Mills
LKP Securities
Gujarat Containers
Eiko Lifesciences
Garware Marine Industries
Hindustan Bio Science
Bharat Electronics
Bharat Petroleum Corporation
Bank Of Baroda
Balkrishna Industries
ACC
Aptus Value Housing Finance India
Dhanuka Agritech
Bajaj Electricals
Antony Waste Handling Cell
Bombay Oxygen Investments
Associated Stone Industries (Kotah)
Divyashakti
DMR ENGINEERING
Union Bank of India
United Spirits
Welspun Corp
Vedant Fashions
TD Power Systems
Xchanging Solutions
Valiant Communications
NTPC
Pidilite Industries
Swiggy
Nippon Life India Asset Management
Sharda Cropchem
Share India Securities
Restaurant Brands Asia
SG MART
Rajratan Global Wire
Rajoo Engineers
SMC Global Securities
Nelcast
Sunshield Chemicals
OCCL
Oil Country Tubular
Omax Autos
Sellowrap Industries
Odyssey Technologies
SBSJHVHSV
Prakash Woollen & Synthetic Mills
ITC
Hyundai Motor India
Motilal Oswal Financial Services
MphasiS
Inventurus Knowledge Solutions
Navin Fluorine International
Manappuram Finance
IIFL Finance
Grindwell Norton
JBM Auto
LT Foods
Indian Energy Exchange
Indegene
Gravita India
IFB Industries
Indostar Capital Finance
Moneyboxx Finance
Gujarat Intrux
Globe Textiles India
Mukesh Babu Financial Services
DLF
Cipla
Canara Bank
Dabur India
Exide Industries
Gillette India
Bandhan Bank
Carborundum Universal
Dr Agarwals Health Care
Cemindia Projects
ASK Automotive
Datamatics Global Services
Automotive Axles
Dr Agrawals Eye Hospital
Bhansali Engineering Polymers
Forbes Precision Tools and Machine Parts
Automotive Stampings and Assemblies
Birla Cable
Amwill Health Care
Banaras Beads
Adani Power
Aditya Birla Capital
Alldigi Tech
Varun Beverages
Steel Authority of India
United Breweries
Sagility
V-Guard Industries
Sanofi India
Transport Corporation of India
Raymond Lifestyle
VST Industries
Vaibhav Global
Satin Creditcare Network
SKM Egg Products Export (India)
South West Pinnacle Exploration
REGENCY FINCORP
Surana Solar
Walchand Peoplefirst
TCI Finance
Larsen & Toubro
NTPC Green Energy
PB Fintech
Radico Khaitan
NLC India
LIC Housing Finance
NMDC Steel
Mahanagar Gas
LE Travenues Technology (IXIGO)
Railtel Corporation of India
Laxmi Organic Industries
Quess Corp
Khaitan Chemicals and Fertilizers
New Delhi Television
PNGS Gargi Fashion Jewellery
Kaycee Industries
Music Broadcast
Justo Realfintech
JK Agri Genetics
Integra Essentia
Coal India
CG Power and Industrial Solutions
Hindustan Petroleum Corporation
Bharat Heavy Electricals
APL Apollo Tubes
Apar Industries
Brigade Enterprises
Capri Global Capital
Five-Star Business Finance
HeidelbergCement India
Fino Payments Bank
Astec Lifesciences
Apollo Pipes
Capital Small Finance Bank
Dhanlaxmi Bank
Everest Industries
Indo-National
Bodhtree Consulting
Expo Engineering and Projects
Hybrid Financial Services
63 Moons Technologies
Anjani Foods
TVS Motor Company
Tata Capital
Shree Cements
Premier Energies
TVS Holdings
Star Health & Allied Insurance Company
Sundram Fasteners
TTK Prestige
Raymond Realty
Samhi Hotels
Vardhman Special Steels
Veranda Learning Solutions
Sunita Tools
TRF
Pil Italica Lifestyle
Sakthi Sugars
Simbhaoli Sugars
Paragon Finance
Jindal Steel
Mahindra and Mahindra Financial Services
Newgen Software Technologies
Kirloskar Pneumatic Company
ICRA
Hemisphere Properties India
Ideaforge Technology
Novartis India
NIIT
InfoBeans Technologies
Macfos
Menon Bearings
Jenburkt Pharma
Om Freight Forwarders
Jasch Gauging Technologies
Jasch Industries
Kiduja India
IB Infotech Enterprises
Martin Burn
Maxheights Infrastructure
Adani Green Energy Limited
Adani Total Gas
Go Digit General Insurance
CreditAccess Grameen
Computer Age Management Services
DCM Shriram
Aditya Birla Real Estate
Blue Dart Express
CarTrade Tech
Happiest Minds Technologies
Fischer Medical Ventures
Bondada Engineering
Aeroflex Industries
Dynamic Cables
Consolidated Construction Consortium
Global Offshore Services
Comfort Fincap
Ganga Bath Fittings
Comfort Commotrade
Family Care Hospitals
ACCEDERE
SRF
Supreme Industries
Tata Investment Corporation
Sona BLW Precision Forgings
SUMITOMO CHEMICAL INDIA LIMITE
Tamilnad Mercantile Bank
Shreeji Shipping Global
Raymond
Raghav Productivity Enhancers
Sai Silks Kalamandir
Welspun Specialty Solutions
Suraj Estate Developers
Tamil Nadu Newsprint and Papers
Shiva Cement
Vinyl Chemicals (India)
Take Solutions
Rasi Electrodes
Umiya Tubes
Times Green Energy India
Indian Oil Corporation
Mazagon Dock Shipbuilders
INDUS TOWERS
PNB Housing Finance
Hatsun Agro Products
KFin Technologies
JK Tyre and Industries
Jubilant Ingrevia
PDS
Mahindra Logistics
Garuda Construction and Engineering
Manaksia Coated Metals & Industries
Fabtech Technologies
Glottis
Kisan Mouldings
Mercantile Ventures
Galaxy Bearings
Indo Cotspin
Jai Mata Rolled Glass
Oswal Yarns
Adani Energy Solutions
Bata India
Canara HSBC Life Insurance Company
Chennai Petroleum Corporation
Canara Robeco Asset Management Company