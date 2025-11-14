Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada

Updated 14 November 2025 at 16:41 IST

BREAKING: IAF PC-7 Mk II Trainer Aircraft Crashes In Chennai's Tambaram

BREAKING: IAF PC-7 Mk II Trainer Aircraft Crashes In Chennai's Tambaram

Abhishek Tiwari
Follow : Google News Icon  
IAF's PC-7 Mk II trainer aircraft crashes in Chennai
IAF's PC-7 Mk II trainer aircraft crashes in Chennai | Image: X

Chennai: An Indian Air Force (IAF) PC-7 Mk II trainer aircraft crashed in Chennai’s Tambaram on Friday afternoon during a routine training mission. According to the IAF officials, the pilot ejected safely, and no damage to civil property has been reported. 

Further details regarding the crash of the IAF aircraft are awaited. 

Advertisement

Published By : Abhishek Tiwari

Published On: 14 November 2025 at 16:41 IST