Updated 14 November 2025 at 16:41 IST
BREAKING: IAF PC-7 Mk II Trainer Aircraft Crashes In Chennai's Tambaram
- Defence News
- 1 min read
IAF's PC-7 Mk II trainer aircraft crashes in Chennai | Image: X
Chennai: An Indian Air Force (IAF) PC-7 Mk II trainer aircraft crashed in Chennai’s Tambaram on Friday afternoon during a routine training mission. According to the IAF officials, the pilot ejected safely, and no damage to civil property has been reported.
Further details regarding the crash of the IAF aircraft are awaited.
Published By : Abhishek Tiwari
Published On: 14 November 2025 at 16:41 IST