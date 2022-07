Suriya, Kajol Invited To Become Member Of The Academy Of Motion Picture Arts & Sciences

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences recently announced the names of the invitees including distinguished artists and executives to join the organization this year. While the list of names included many iconic and notable artists, it was also revealed that two popular Indian actors found a place in the list as well. According to the latest list unveiled by The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Tamil superstar Suriya, as well as the Bollywood star Kajol have been invited to become members of the organisation. On the other hand, other popular artists on the list include Billie Eilish, Ariana DeBose, Jesse Plemons, Jamie Dornan and many more.

According to the Academy, the membership process is by sponsorship, not the application. "Candidates must be sponsored by two Academy members from the branch to which, the candidate seeks admission." As the Academy planned to diversify its membership, it included 44% women, 37% from what the group calls "underrepresented ethnic and racial communities," and 50% from countries or territories outside of the U.S.

The 2022 invitees-

ACTORS

Funke Akindele

Caitríona Balfe

Reed Birney

Jessie Buckley

Lori Tan Chinn

Daniel K. Daniel

Ariana DeBose

Robin de Jesús

Jamie Dornan

Michael Greyeyes

Gaby Hoffmann

Amir Jadidi

Kajol

Troy Kotsur

Vincent Lindon

Selton Mello

BarBara Luna

Aïssa MaïgaOlga Merediz

Sandra Kwan Yue Ng

Sheryl Lee Ralph

Hidetoshi Nishijima

Rena Owen

Jesse Plemons

Sheryl Lee Ralph

Renate Reinsve

Marco Rodriguez

Joanna Scanlan

Kodi Smit-McPhee

Suriya

Anya Taylor-Joy

Casting Directors

Rich Delia

Elodie Demey

Yngvill Kolset Haga

Louise Kiely

Meagan Lewis

Karen Lindsay-Stewart

Juliette Ménager

Kate Ringsell

Toby Whale

CINEMATOGRAPHERS

Ava Berkofsky

Josh Bleibtreu

Mike EleyAlice Brooks

Daria D'AntonioSturla Brandth Grøvlen

Ruben Impens

Shabier Kirchner

Kasper Tuxen

Martin Ruhe

Costume Designers

Joan Bergin

Antonella Cannarozzi

Andrea Flesch

Lizzy Gardiner

Dorothée Guiraud

Suzie Harman

Tatiana Hernández

Louise Stjernsward

Elisabeth Tavernier

Paul Tazewell

Mitchell Travers

Directors

Newton Aduaka

Andrew Ahn

Bruno Villela Barreto

Mariano Barroso

Rolf de Heer

Jeferson Rodrigues de Rezende

Pawo Choyning Dorji*

Blessing Egbe

Briar Grace-Smith

Reinaldo Marcus Green

Ryusuke Hamaguchi*

Sian Harries Heder*

Gil Kenan

Amanda Kernell

Mary Lambert

Blackhorse Lowe

Nalin Pan

Jonas Poher Rasmussen*

Isabel Sandoval

Amy Seimetz

Rachel Talalay

Documentary

Julie Anderson

Susan Bedusa

Opal H. Bennett

Shane Boris

Joe Cephus Brewster

Ellen Bruno

Traci A. Curry

Jason DaSilva

Emílio Domingos

Sushmit Ghosh

Lyn Goldfarb

Susanne Guggenberger

Cristina Ibarra

Oren Jacoby

Isaac Julien

Deborah Kaufman

Firouzeh Khosrovani

Jessica Kingdon

Mehret Mandefro

Mary Manhardt

Amanda McBaine

Peter Jay Miller

Elizabeth Mirzaei

Gulistan Mirzaei

Bob Moore

Omar Mullick

Mohammed Ali Naqvi

Sierra Pettengill

Ben Proudfoot

Jonas Poher Rasmussen*

Gabriel Rhodes

Lynne Sachs

Brett Story

Thorsten Thielow

Rintu Thomas

Nathan Truesdell

Jenni Wolfson

Jialing Zhang

Executives

Steve Asbell

Carole Baraton

Steven Bardwil

Jeff Blackburn

Liesl Copland

Kareem Daniel

Eva Diederix

Scott Foundas

Brenda Gilbert

Joshua Barnett Grode

Gene Yoonbum Kang

Jenny Marchick

Ori Joseph Marmur

Anna Marsh

Katherine Oliver

Joel Pearlman

Elizabeth Polk

Louie Provost

Amber Rasberry

Brian Robbins

Marc Schaberg

Ron Schwartz

Aditya Sood

Frederick Tsui

Dana Walden

Clifford Werber

Film Editors

Geraud Brisson

Olivier Bugge Coutté

Shannon Baker Davis

Billy Fox

Myron Kerstein

Jeremy Milton

Úna Ní Dhonghaíle

Heike Parplies

Joshua L. Pearson

Peter Sciberras

Aljernon Tunsil

Azusa Yamazaki

Makeup Artists and Hairstylists

Jacenda Burkett

Nana Fischer

Sean Flanigan

Massimo Gattabrusi

Stephanie Ingram

Anna Carin Lock

Heike Merker

Stacey Morris

Justin Raleigh

Kerrie Smith

Nadia Stacey

Julia Vernon

Wakana Yoshihara

Marketing and Public Relations

Dana Archer

Debra Birnbaum

Tatiana Detlofson

Bethan Anna Dixon

Britta Gampper

Jane Gibbs

Sheri Goldberg

Jonathan Helfgot

Jessica Kolstad

Cortney Lawson

Vivek Mathur

George Nicholis

Stephanie Sarah Northen

Jodie Magid Oriol

Gina Pence

Stephanie Dee Phillips

Chrissy Quesada

Stuart Robertson

Jerry Rojas

Evelyn Santana

Sohini Sengupta

Michelle Slavich

James Verdesoto

Katrina Wan

Glen Erin Wyatt

MUSIC

Billie Eilish Baird O’Connell

Amie Doherty

Lili Haydn

Leo Heiblum

Natalie Holt

Nathan Johnson

Jacobo Lieberman

Ariel Rose Marx

Hesham Nazih

Finneas O'Connell

Dan Romer

Nerida Tyson-Chew

Producers

Mariela Besuievsky

Cale Boyter

Chad Burris

Damon D'Oliveira

Luc Déry

Michael Downey

Yaël Fogiel

Cristina Gallego

Laetitia Gonzales

Pauline Gygax

Margot Hand

Jojo Hui

Eva Jakobsen

Lucas Joaquin

Lizette Jonjic

Thanassis Karathanos

Kim McCraw

Sev Ohanian

Christina Piovesan

Natalie Qasabian

Philippe Rousselet

Sara Silveira

James Stark

Riccardo Tozzi

Shih-Ching Tsou

Nadia Turincev

Tim White

Trevor White

Teruhisa Yamamoto

Olena Yershova

Production Design

François Audouy

Laura Ballinger Gardner

Chris Baugh

Ellen Brill

Joanna Bush

Christina Cecili

John Coven

Carol Flaisher

Sandy Hamilton

Ellen Lampl

Enrico Latella

Steven Lawrence

Melissa Levander

Drew Petrotta

Jean-Vincent Puzos

Maya Shimoguchi

Short Films and Feature Animation

Murad Abu Eisheh

Olivier Adam

Michael Arias

Evren Boisjoli

Maria Brendle

Sean Buckelew

Olivier Calvert

Enrico Casarosa

Karla Castañeda

Hugo Covarrubias

K.D. Dávila

Charlotte De La Gournerie

Luc Desmarchelier

Anton Dyakov

Brian Falconer

Youssef Joe Haidar

Andy Harkness

Pierre Hébert

Aneil Karia

Brooke Keesling

Nadine Lüchinger

Tadeusz Łysiak

Joe Mateo

Sharon Maymon

Kathleen McInnis

Yvett Merino

Alberto Mielgo

Les Mills

Jetzabel Moreno Hernández

Dan Ojari

Brian Pimental

Mikey Please

Erin Ramos

Mike Rianda

Doug Roland

Leo Sanchez

Marc J. Scott

Sarah Smith

Daniel Šuljić

Conrad Vernon

Pamela Ziegenhagen-Shefland

Sound Department

Douglas Axtell

Nerio Barberis

Amanda Beggs

Adrian Bell

Joshua Berger

Paul (Salty) Brincat

Tom Yong-Jae Burns

Benjamin A. Burtt

Simon Chase

Brian Chumney

Richard Flynn

Albert Gasser

Lewis Goldstein

Theo Green

James Harrison

John Hayes

Ruth Hernandez

Huang Zheng

Thomas Huhn

David Husby

Allison Jackson

Paul Ledford

Leff Lefferts

Nancy MacLeod

Charles Maynes

Alan Meyerson

Casey Stone

Edward Tise

Jana Vance

Tara Webb

Waldir Xavier

Denise Yarde

Visual Effects

Ivy Agregan

Geeta Basantani

Aharon Bourland

Ivan Busquets

Joe Ceballos

Richard Anthony Clegg

Mark Curtis

Markus Degen

Jack Edjourian

Eric Enderton

Marcos Fajardo Orellana

Joel Green

Earl Hibbert

Hayley Hubbard

Maia Kayser

Garrett Lam

Jake Maymudes

Catherine Ann Mullan

Charlie Noble

J. Alan Scott

Tefft Smith

Alan Travis

Michael Van Eps

Sean Noel Walker

Vernon Wilbert

Eric Jay Wong

Kevin Wooley

Wei Zheng

WRITERS

Zach Baylin

Henry Bean

Pawo Choyning Dorji*

Michael Grais

Ted Griffin

Ryusuke Hamaguchi*

Jeremy O Harris

Sian Harries Heder*

Mike Jones

Reema Kagti

Adele Lim

Craig Mazin

Margaret Nagle

Takamasa Oe

Alex Ross Perry

Adam Rifkin

Jordan Roberts

Katie Silberman

Randi Mayem Singer

Jon Spaihts

Małgorzata Szumowska

Mark A. Victor

Members-at-large

Keith Adams

Josiah Akinyele

Richard Berger

Andrew Birch

Andrew Cannava

George Drakoulias

Andrew Dunlap

Erin Dusseault

James Farrell

Valerie Flueger Veras

Andy Fowler

Glenn Kiser

Anne Lai

Susan Lazarus

Joe Machota

Leonard Maltin

Deborah McIntosh

Julia Michels

Daniel Rabinow

Ilda Santiago

Danie Streisand

Matt Sullivan

Anne Lajla Utsi

Matt Vioral

Michael Zink

Image: Instagram/@actorsuriya/@kajol