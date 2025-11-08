Updated 8 November 2025 at 18:31 IST
Top 10 Petrol SUVs in India With Best Mileage in 2025
Buyers, when planning for a new petrol SUV, prioritise options that have good mileage and great driving. German automakers like Volkswagen and Skoda offer cylinder deactivation technology, and strong hybrid petrol engine options are offered by Maruti Suzuki and Toyota, which offer lower fuel consumption. Here’s a list of the top 10 petrol SUVs with the best mileage in 2025:
The Maruti Suzuki Grand Vitara comes with a 1.5L strong hybrid petrol engine, having an ARAI mileage of 27.97 km/l. The price of the base variant is ₹12.67 lakh (on-road, Noida).Image: Maruti Suzuki
The Toyota Hyryder comes with a 1.5L strong hybrid petrol engine, having an ARAI mileage of 27.97 km/l. The price of the base variant is ₹12.88 lakh (on-road, Noida).Image: Toyota
The Maruti Suzuki Fronx comes with a 1.2L petrol engine, having an ARAI mileage of 21.97 km/l. The price of the base variant is ₹7.84 lakh (on-road, Noida).Image: Maruti Suzuki Nexa
The Tata Punch comes with a 1.2L petrol engine, having an ARAI mileage of 20.09 km/l. The price of the base variant is ₹6.33 lakh (on-road, Noida).Image: Vatsal Agrawal (Republic Auto)
The Volkswagen Taigun comes with a 1.0L turbo petrol engine, having an ARAI mileage of 19.87 km/l. The price of the base variant is ₹13.41 lakh (on-road, Noida).Image: Vatsal Agrawal (Republic Auto)
The Hyundai Venue comes with a 1.2L petrol engine, having an ARAI mileage of 18.74 km/l. The price of the base variant is ₹9.01 lakh (on-road, Noida).Image: Hyundai
The Kia Sonet comes with a 1.2L petrol engine, having an ARAI mileage of 18.4 km/l. The price of the base variant is ₹8.32 lakh (on-road, Noida).Image: Republic Auto (Vatsal Agrawal)
The Tata Nexon comes with a 1.2L petrol engine, having an ARAI mileage of 17.44 km/l. The price of the base variant is ₹8.36 lakh (on-road, Noida).Image: Tata nexon
The Honda Elevate comes with a 1.5L petrol engine, having an ARAI mileage of 15.31 km/l. The price of the base variant is ₹12.83 lakh (on-road, Noida).Image: Honda
The Maruti Suzuki Brezza comes with a 1.5L petrol engine, having an ARAI mileage of 19.89 km/l. The price of the base variant is ₹9.44 lakh (on-road, Noida).Image: Maruti Suzuki Brezza
