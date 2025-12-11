Republic World
Esha Deol-Hema Malini at Dharmendra's prayer meet

Updated 11 December 2025 at 17:26 IST

Hema Malini, Esha Deol Host Dharmendra's Prayer Meet In New Delhi

Hema Malini, along with her daughter Esha and Ahana Deol, hosted a prayer meet for the late actor Dharmendra in the National Capital on December 11.

Shreya Pandey
Description of the pic

Actor-Politician Hema Malini on Thursday hosted a prayer meet for her late husband, Dharmendra, in Delhi.  

Image: ANI

Description of the pic

The prayer meet was held at the Dr Ambedkar International Centre in the Central Delhi. 

Image: ANI

Description of the pic

Hema Malini was accompanied by her daughters Esha Deol and Ahana Deol. 

Image: ANI

Description of the pic

Hema and Esha were seen putting flowers in front of Dharmendra's photograph as a heartfelt tribute. 

Image: Republic

Description of the pic

Dharmendra, famously known as Bollywood's 'He-Man', passed away on November 24, 2025. The family has paid a special tribute to the late actor in Delhi today. 

Image: ANI

Published By : Shreya Pandey

Published On: 11 December 2025 at 17:26 IST