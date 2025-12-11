Updated 11 December 2025 at 17:26 IST
Hema Malini, Esha Deol Host Dharmendra's Prayer Meet In New Delhi
Hema Malini, along with her daughter Esha and Ahana Deol, hosted a prayer meet for the late actor Dharmendra in the National Capital on December 11.
Actor-Politician Hema Malini on Thursday hosted a prayer meet for her late husband, Dharmendra, in Delhi.Image: ANI
The prayer meet was held at the Dr Ambedkar International Centre in the Central Delhi.Image: ANI
Hema Malini was accompanied by her daughters Esha Deol and Ahana Deol.Image: ANI
Hema and Esha were seen putting flowers in front of Dharmendra's photograph as a heartfelt tribute.Image: Republic
Dharmendra, famously known as Bollywood's 'He-Man', passed away on November 24, 2025. The family has paid a special tribute to the late actor in Delhi today.Image: ANI
Published By : Shreya Pandey
Published On: 11 December 2025 at 17:26 IST