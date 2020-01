Here Is The List Of Websites Which Will Work In Jammu And Kashmir On 2G Mobile Internet

In a major step, Jammu and Kashmir Government on Saturday restored 2G internet in 12 districts of Jammu and Kashmir including Bandipora and Kupwara in the valley. People in Jammu and Kashmir will have access to 153 websites that have been whitelisted by the Government.

Here is the list of websites which will work in Jammu and Kashmir on Mobile internet

1. https://www.google.com/mail

2. in.mail.yahoo.com

3. mail.rediff.com

4. outlook.live.com

5. www.paypal.com

6. www.moneycontrol.com

7. www.policybazaar.com

8. www.westernunion.com

9. www.paisabazaar.com

10. www.bankbazaar.com

11. www.rbi.org.in

12. https://www.Hdfc.com

13. https://jkbankonline.com

14. www.onlinesbi.com

15. www.icicibank.com

16. www.axisbank.com

17. www.pnbindia.in

18. www.hdfcsec.com

19. www.icicidirect.com

20. unacademy.com

21. www.byjus.com

22. indiaresults.com

23. www.gktoday.in

24. www.wikipedia.org

25. www.udemy.com

26. www.github.com

27. stackoverflow.com

28. www.sciencedirect.com

29. www.nature.com

30. www.elsevier.com

31. www.springer.com

32. www.damsdelhi.com

33. www.pathfinderacademy.in

34. www.britannica.com

35. www.mciindia.org

36. www.indiankanoon.org

37. www.madeeasy.in

38. www.aakash.ac.in

39. resonance.ac.in

40. cukashmir.ac.in

41. http://kashmiruniversity.net

42. iustlive.com

43. skuastkashmir.ac.in

44. Jammuuniversity.in

45. jkpsc.nic.in

46. jkssb.nic.in

47. www.islamicuniversity.edu.in

48. www.ssmengg.edu.in

49. www.burnhallschool.ac.in

50. www.dpssrinagar.com

51 www.gdgoenkasrinagar.com

52. www.pchssrinagar.com

53. www.foundationworldschool.com

54. www.nitsri.ac.in

55. www.ignou.ac.in

56. www.siu.edu.in

57. www.lpu.in

58. jagranjosh.com

59. www.sail.co.in

60. naukri.com

61 . www.cricbuzz.com

62. www.espn.in

63. Netflix.com

64. Amazon Prime

65. Zee5

66. Hot Star

67. Voot

68. Sony Liv

69. Airtel TV

70.tatasky.com

71. www.dishtv.in

72.jkpolice.gov.in

73. www.passportindia.gov.in

74. www.incometaxindiaefiling.gov.in

75. services.gst.gov.in

76. Gov.in

77. Nic.in

78. Ac.in

79. uidai.gov.in

80. https://enps.nsdl.com

81. www.skims.ac.in

82. www.shifamedcenter.com

83. www.lalpathlabs.com

84. gmcs.edu.in

85. www.easemytrip.com

86. www.cleartrip.com

87. www.trivago.com

88. www.hajcommitee.gov.in

89. redbus.in

90. www.incredibleindia.org

91 . oyorooms.com

92. www.jktourism.org

93. www.iismgulmarg.in

94. shriamarnathiishrine.com

95. www.pawanhans.co.in

96. flightstats.com

97. www.ixigo.com

98. www.trivago.in

99. https://www.yatra.com

100. irctc.co.in

101. makemytrip.com

102. goibibo.com

103. www.airindia.com

104. cleartrip.com

105. olx.in

106. www.zomato.com

107. www.justdial.com

108. www.firstflight.net

109. www.dtdc.in

110. www.bluedart.com

111. www.fedex.com

112. www.gati.com

113 . www.jio.com

114. www.airtel.in

115. www.vodafone.in

116. www.freecharge.in

117. sulekha.com

118. www.magicbricks.com

119. www.99acres.com

120. www.indiamart.com

121. www.gaadiwaadi.com

122. www.cardekho.com

123. www.quikr.com

124. jkhandicrafts.com

125. www.bsnl.co.in

126. www.myhpgas.in

127. www.bharatpetroleum.com

128. www.indane.co.in

129. www.ebharatgas.com

130. www.pharmeasy.in

131. www.airtel.in

132. paytmbank.com

133. bhimup.org.in

134. billsahuliyat.jkpdd.net

135. http://jakemp.nic.in

136. Jio chat

137. amazon.in

138. flipkart.com

139. myntra.com

140. earth.google.com

141. jabong.com

142. www.netmeds.com

143. www.healthkart.com

144. www.tbmes.org

145. www.jkpdd.gov.in

146. www.jkpwdrb.nic.in

147. accuweather.com

148. www.office.com

149. www.apple.com

150. www.marutisuzuki.com/MarutiSuzuki/Car

151. https://www.tata.com

152. https://www.suzukimotorcycle.co.in

153. Hyundai.com

